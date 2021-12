Les automobilistes devront prévoir leurs déplacements cette fin de semaine dans la région de Montréal, prévient Mobilité Montréal. Des entraves majeures surviendront dans le secteur de l’autoroute 25 dans le tunnel Louis‑Hippolyte-La Fontaine, ainsi que sur le pont Pie-IX reliant Montréal et Laval.

Florence Morin-Martel La Presse

L’autoroute 25 en direction sud sera complètement fermée entre la sortie 4 et l’entrée de la rue de l’Île-Charron, incluant le tunnel Louis‑Hippolyte‑La Fontaine, de vendredi 21 h 30 à samedi 6 h. Même scénario de samedi 22 h 30 à dimanche 7 h, ainsi que de dimanche 21 h 30 à lundi 5 h. Par défaut, les entrées de la rue Sherbrooke, de l’avenue Souligny et celle des rues Tellier et des Futailles seront fermées 30 minutes avant l’heure de fermeture prévue pour l’autoroute 25.

IMAGE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

En direction nord, deux voies sur trois seront fermées sur l’autoroute 25 dans le tunnel Louis‑Hippolyte‑La Fontaine, de vendredi 22 h 30 à samedi 7 h 30. Une seule voie sera ouverte également de samedi 22 h 30 à dimanche 8 h 30 et de dimanche 22 h à lundi 5 h.

En ce qui concerne le pont Pie-IX, il sera fermé dans les deux directions, de vendredi 22 h à lundi 5 h. Par défaut, les bretelles menant de l’autoroute 440 en direction est et ouest à la route 125 en direction sud seront fermées, à compter de 21 h 30 vendredi. Même scénario pour l’entrée du boulevard Saint-Martin pour la route 125 en direction sud et les entrées des boulevards Henri-Bourassa et de la Concorde pour la route 125 en direction nord.