Valérie Plante a renouvelé mercredi matin sa promesse de limiter la hausse de taxes municipales à 2 % pour l’année prochaine.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

À la table du comité exécutif, la mairesse a souligné que l’inflation était particulièrement élevée ces mois-ci, mais a promis de tout de même tenir sa promesse de campagne.

« La hausse de taxes sera limitée à 2 % », a-t-elle assuré. « On veut faire notre part pour aider celles et ceux pour qui c’est plus serré et laisser le plus d’argent possible dans les poches des Montréalais, des Montréalaises ».

« Notre budget sera aligné sur cette réalité-là », a dit Mme Plante.

C’est le 22 décembre prochain, avec la présentation du budget, que les contribuables de la métropole connaîtront le montant précis de l’augmentation de taxes foncières qui les attend. Le document sera ensuite étudié par les élus en vue d’une adoption le 21 janvier 2022.