Plusieurs dizaines de personnes se sont réunies samedi devant l’école Coronation, dans le secteur de Côte-des-Neiges, où Jannai Dopwell-Bailey, 16 ans, est mort après avoir été poignardé, en octobre dernier.

Coralie Laplante La Presse

Le groupe voulait rendre un dernier hommage à l’adolescent. Les citoyens, serrant entre leurs mains un ballon bleu, ont ensuite marché jusqu’au parc Martin-Luther King.

« J’ai envoyé mon fils à l’école, et il n’est jamais revenu. Et je dois faire face à cela tous les matins quand je me lève et que je regarde sa chambre », a affirmé avec émotion la mère de l’adolescent, Charla Dopwell. « Il me manque. Je dors, je mange, je respire et je pense à Jannai », a-t-elle ajouté.

Le 18 octobre, Jannai Dopwell-Bailey a été poignardé devant l’école Coronation, à l’intersection des avenues Victoria et Van Horne, où il étudiait dans le Programme Mile End, pour les étudiants décrocheurs. Une altercation a eu lieu entre des jeunes âgés de 16 à 18 ans avant le drame.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, ARCHIVES LA PRESSE Une veillée à la bougie pour rendre hommage à Jannai Dopwell-Bailey a eu lieu le 22 octobre.

Un jeune qui accompagnait la victime s’est réfugié dans l’école pour demander de l’aide. Le décès de Jannai a été constaté à l’hôpital.

À la suite du meurtre, des vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux, où l’on pouvait voir des jeunes cagoulés, munis de coûteux, qui ridiculisaient la mort de l’adolescent.

Selon les informations obtenues par La Presse, un conflit entre deux cliques, soit les OXB (Oxford Block) de Notre-Dame-de-Grâce et les 160 de Côte-des-Neiges, serait à l’origine du drame.

Jannai Dopwell-Bailey affichait son appartenance à la clique 160 sur les réseaux sociaux, mais il n’était pas membre d’un gang de rue, et n’était pas connu par les policiers.

Deux suspects ont été arrêtés en lien avec cette affaire, dont un jeune de 16 ans, qu’on ne peut nommer en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Il est détenu, car il a renoncé à son enquête sur remise en liberté. Il avait comparu devant la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec le 22 octobre. Le second suspect, Andrei Donet, 18 ans, a été arrêté le 26 novembre.

Ce meurtre s’inscrit dans la flambée de violence ayant lieu dans les rues de Montréal, qui a coûté la vie à trois autres jeunes dans les derniers mois. Jeudi dernier, Hani Ouahdi, 20 ans, a succombé à ses blessures après avoir été atteint par balle dans le secteur d’Anjou. Quelques semaines auparavant, le 14 novembre, Thomas Trudel a été tué par balle dans le quartier de Saint-Michel. En février, Meriem Boundaoui, âgée de 15 ans, est morte après avoir été atteinte par balle dans le secteur de Saint-Léonard.

Avec Mayssa Ferah, La Presse