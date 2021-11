La mairesse de Montréal Valérie Plante a été accusée de briser une première promesse électorale, lundi, en affirmant que la police n’obtiendrait finalement pas 250 policiers en renfort.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Début novembre, en pleine campagne électorale, Valérie Plante avait promis d’embaucher 250 nouveaux policiers, avant de confirmer clairement aux médias qu’il s’agissait d’un ajout net aux troupes du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). L’engagement suivait de quelques jours la promesse de Denis Coderre d’ouvrir 250 nouveaux postes au SPVM.

Les médias qui ont couvert cette conférence de presse, dont La Presse, ont donc rapporté que Projet Montréal voulait ouvrir 250 postes de policiers. À l’époque, Projet Montréal n’avait apporté que peu de clarifications, semblant laisser planer le flou autour de la nature de ces ajouts.

Lundi, après un reportage de Radio-Canada sur le sujet, Valérie Plante a fait valoir qu’il s’agissait plutôt d’un ajout brut : la grande majorité des 250 embauches serviront finalement à remplacer des départs à la retraite, qui touchent plus de 150 postes par année.

« C’est important pour moi de clarifier, parce que je ne veux pas laisser de flou autour de ces chiffres-là », a-t-elle dit, en marge d’une conférence de presse. « Pour moi, il y a toujours été clair qu’entre aujourd’hui et décembre 2022, il y aurait 250 policiers qui seraient engagés, et ça inclurait les départs à la retraite. » Elle n’a pas voulu dire si le flou créé pendant la campagne était volontaire ou involontaire.

Valérie Plante n’a pas non plus voulu avancer de chiffre quant à l’augmentation nette du nombre de policiers à Montréal à la fin de l’année 2022.

Aref Salem, le nouveau chef de l’Opposition officielle à l’hôtel de ville de Montréal, a plaidé qu’il s’agissait de la première promesse brisée du deuxième mandat de l’administration Plante.

« On le sait tous qu’il manque 250 policiers. On les a promis dans la campagne électorale, que ce soit Ensemble Montréal ou Projet Montréal », a dit M. Salem. « Ça a pris 22 jours pour que la mairesse brise sa première promesse. […] Je pense que c’est inquiétant. »

Il a ajouté : « en politique, quand on promet, on fait. Sinon, on ne promet pas. »

Le SPVM compte environ 4500 policiers à l’heure actuelle.