La victoire de Gracia Kasoki Katahwa à la mairie d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce a été confirmée mercredi par la Cour du Québec.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

La courte victoire de Mme Katahwa, une candidate de Projet Montréal, a fait l’objet d’un nouveau dépouillement dans les dernières semaines, à la demande de son adversaire Lionel Perez.

Le tribunal a finalement déterminé que Mme Katahwa avait obtenu 11 964 votes, contre 11 803 pour M. Perez, selon une copie de la décision. Elle devient donc la première Noire à être élue mairesse à Montréal.

« On est vraiment très, très, très contents de cette nouvelle ce matin. On est prêts et prêtes à travailler », a dit Mme Katahwa mercredi matin, en marge du dévoilement du comité exécutif de Valérie Plante. « Je ne peux pas être plus heureuse. […] J’ai hâte, j’ai très hâte de commencer à travailler. »

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce est l’arrondissement le plus populeux de Montréal avec plus de 165 000 habitants.

Il était dirigé depuis 2017 par Sue Montgomery, élue sous la bannière de Projet Montréal, mais exclue du caucus du parti en 2020. Mme Montgomery était candidate à sa propre succession, mais a été battue à plate couture.

La victoire de Lisa Christensen de Projet Montréal, conseillère de ville du district de Pointe-aux-Prairies, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, a aussi été confirmée par un tribunal mercredi. Elle l’a remporté par 13 votes sur son adversaire Vincent Girard.

Mardi, c’est la conseillère municipale du district Loyola, dans Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Despina Sourias, qui a été confirmée dans son poste. Elle aussi a été élue sous la bannière de Projet Montréal.