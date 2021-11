Plus de 200 personnes se sont rassemblées au parc François-Perrault dans le secteur de Saint-Michel, samedi. À quelques pas d’où Thomas Trudel, 16 ans, s’est réuni avec ses amis dimanche dernier, avant d’être tué par balles en rentrant chez lui.

Coralie Laplante La Presse

Les larmes coulaient sur les joues des professeurs et des camarades de classe de l’adolescent. Le rassemblement en la mémoire de Thomas, organisé par le Forum jeunesse de Saint-Michel, avait pour but d’afficher le soutien de la communauté à la famille et aux amis de Thomas.

Thomas Trudel a été assassiné dimanche dernier, à l’angle de la rue Villeray et de la 20e Avenue. Il a été atteint par balle alors qu’il marchait vers chez lui, après avoir rencontré des amis au parc. L’adolescent a été touché par une arme à feu au haut du corps, à la suite d’un échange verbal avec un individu. Le décès de Thomas a été constaté sur place par les policiers.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ne rapporte toujours pas d’arrestation dans cette affaire.

Le meurtre de l’adolescent a créé une onde de choc dans la classe politique. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et allée se recueillir sur les lieux du drame, tout comme le premier ministre du Québec, François Legault.

M. Legault a interpellé Ottawa à en faire plus dans le contrôle des armes à feu. Valérie Plante a plutôt promis mardi, lors d’une conférence de presse aux côtés du directeur du SPVM, Sylvain Caron, de « continuer à faire front commun, avec les organismes communautaires, la police et la Ville, pour que ce type de tragédie ne se reproduise plus ».

Il s’agit du 31e meurtre à être survenu à Montréal cette année. Moins d’un mois auparavant, un adolescent de 16 ans, Jannai Dopwell-Bailey, a été assassiné dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.