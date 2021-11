Plus d’une centaine de manifestants se sont réunis dans le secteur de Mercier-Est samedi, pour s’opposer à la mise en place du Réseau express métropolitain (REM) de l’Est aérien à Montréal.

Coralie Laplante La Presse

Les participants au rassemblement ont marché au son des tambours et des sifflets, en brandissant des pancartes où on lisait « non au REM aérien ».

Le REM de l’Est, un train léger automatisé, reliera le secteur de Pointe-aux-Trembles jusqu’au centre-ville de Montréal, au moyen de 25 kilomètres de voies aériennes, selon le promoteur projet, CDPQ Infra, une filiale de la Caisse de dépôt. Un tracé souterrain de 7 kilomètres devrait aussi être déployé dans l’arrondissement de Montréal-Nord.

Pour Daniel Chartier, vice-président du Collectif en environnement Mercier-Est, qui a organisé l’évènement, estime que le REM de l’Est est « un cadeau empoisonné ». Il croit que la ligne verte du métro dessert déjà bien la population de l’est de la métropole.

« Le fait de passer le REM à côté de la ligne verte ça ne donne pas grand-chose. C’est un peu une aberration, c’est plus une manière de venir siphonner les finances de la [Société de transport de Montréal] (STM) pour que l’argent se ramasse dans les coffres de la Caisse [de dépôt] », déclare-t-il.

Depuis le mois d’août, les résidants du quartier déplorent que le REM aérien serait érigé sur la rue Sherbrooke Est, ce qui nuirait à leur qualité de vie.

On est des citoyens de seconde classe aux yeux de CDPQ. Daniel Chartier, VP du Collectif en environnement Mercier-Est

Le Collectif en environnement Mercier-Est a déjà distribué 14 000 dépliants dans des boîtes aux lettres, ainsi que rencontré des citoyens afin de discuter du projet controversé. Le groupe a également lancé une pétition destinée à l’Assemblée nationale pour s’opposer au REM de l’Est, qui comportait samedi 1217 signatures.

CDPQ Infra dit avoir sélectionné une structure aérienne dans l’est de la métropole « à la lumière de ses nombreux avantages ».

« Cette conception permet d’insérer le nouveau métro léger sans impacter ni l’aménagement actuel de la voirie ni la circulation des piétons, des vélos et des voitures en plus de réduire considérablement la quantité d’acquisitions foncières à effectuer », peut-on lire sur le site web de la CDPQ.

La Presse rapportait au mois de novembre que l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) dévoilera au début de l’année 2022 une analyse concernant les impacts du REM de l’Est. L’ARTM déposera ce document dans le cadre de l’évaluation du projet du REM par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).