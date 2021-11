Des entraves majeures compliqueront les déplacements sur le réseau routier cette fin de semaine, notamment au niveau du tunnel Ville-Marie et l’autoroute 20 en direction ouest à Dorval, prévient Mobilité Montréal.

Florence Morin-Martel La Presse

La route 136 en direction ouest sera complètement fermée entre la sortie 5, dans le tunnel Ville-Marie, et l’entrée de la rue Lucien-L’Allier, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Les automobilistes sont invités à faire un détour dans la sortie 5, via l’embranchement pour l’autoroute 10 est (Bonaventure) et la sortie 4.

IMAGE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Du côté de Dorval, l’autoroute 20 en direction ouest entre la sortie 54 et l’entrée suivante, de vendredi 20 h à lundi 5 h. Les automobilistes pourront faire un détour via la sortie.