Ensemble Montréal a choisi son nouveau leader. C’est finalement le conseiller du district de Norman-McLaren, Aref Salem, qui succédera à Lionel Perez comme chef de l’opposition officielle par intérim. Il sera en poste pour « au moins trois ans ».

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« On a beaucoup de défis devant nous. On a un parti à rebâtir », a expliqué M. Salem lors d’une brève mêlée de presse tenue devant l’édifice Lucien-Saulnier, en début de journée mardi. C’est un vote du caucus tenu la veille qui a engendré sa nomination. « Je suis un chef par intérim. On va préparer le terrain pour qu’en 2025, il y ait un chef qui va nous mener à l’élection », a aussi soulevé l’élu, en refusant de s’avancer davantage.

M. Salem a promis de « tendre la main à l’administration actuelle » de Valérie Plante dans l’intérêt des Montréalais, jurant toutefois de « talonner » celle-ci sur plusieurs enjeux, dont l’embauche de 250 policiers supplémentaires et la promesse de Projet Montréal de ne pas hausser les taxes au-delà de 2 % en 2022.

Il a d’ailleurs profité de sa conférence de presse, mardi, pour offrir ses condoléances à la famille de Thomas Trudel, ce jeune homme de 16 ans qui été abattu à deux pas de sa maison dans le secteur de Saint-Michel, dimanche soir, alors qu’il retournait chez lui. « Ça fait quand même un troisième mineur qui est mort à Montréal. C’est aussi le 31e homicide. On ne peut pas juste attendre ce que Québec va faire », a-t-il dit.

On a une excellente équipe, on a de la jeunesse, on a de la profondeur. Nos porte-paroles seront mis de l’avant. Le parti sera aussi bâti avec des militants connectés aux différentes communautés de Montréal. Aref Salem, nouveau chef par intérim de l’opposition officielle

Longue feuille de route

Moins connu du grand public, Aref Salem a toutefois une longue feuille de route en politique municipale, lui qui est conseiller municipal dans l’arrondissement de Saint-Laurent depuis 2009. Il est également vice-président de la Commission sur le transport et les travaux publics depuis 2017, en plus d’être impliqué au sein de plusieurs organisations de la société civile.

Sa nomination survient quelques jours après que le candidat défait à la mairie, Denis Coderre, eût annoncé qu’il quitte la vie politique, renonçant du même coup au poste de chef de l’opposition. De son côté, Lionel Perez a perdu son pari à la mairie de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, l’éjectant de la vie politique.

Le parti a toutefois annoncé jeudi qu’il demandera un dépouillement judiciaire dans cet arrondissement, le plus populeux de l’île, disant avoir constaté des « de bonnes raisons de croire qu’il y a eu des erreurs » dans le comptage de certains bulletins. A priori néanmoins, c’est l’infirmière de profession Gracia Kasoki Katahwa qui l’a emporté par un peu plus de 200 voix.