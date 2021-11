C’est finalement Gracia Kasoki Katahwa, de Projet Montréal, qui a remporté lundi matin la mairie de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, après un long suspense. Pour Ensemble Montréal, il s’agit d’un autre coup dur, alors que l’ancien chef de l’opposition à l’hôtel de ville, Lionel Perez, semblait d’abord se diriger vers la victoire.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Éric-Pierre Champagne La Presse

En début de journée, alors qu’il ne restait que quelques boîtes à scruter, le candidat de l’équipe Ensemble Montréal – Équipe Denis Coderre avait en effet obtenu 193 voix de plus que Gracia Kasoki Katahwa, qui représentait Projet Montréal de la mairesse Valérie Plante.

Mais les options sur la victoire ont complètement changé de camp alors qu’il ne restait qu’une boîte à compter. En fin de matinée, Mme Kasoki Katahwa comptait maintenant 43 votes de plus que Lionel Perez.

Le résultat final est finalement tombé peu après les coups de 11 h 30. Au terme du dépouillement des 299 bureaux de vote, la candidate de Projet Montréal l’a emporté sur son adversaire par 83 votes.

« On revient à la maison, CDN-NDG ! », s’est exclamée la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en marge d’un point de presse lundi matin. « On n’a pas pu faire tout ce qu’on voulait dans CDN-NDG durant notre premier mandat, à cause des raisons qu’on connaît », a-t-elle dit, en référence à l’exclusion du caucus de Sue Montgomery l’an dernier. La mairesse sortante, qui avait fondé son propre parti en vue de ces élections, n’a d’ailleurs récolté que 9,7 % des votes.

Ensemble Montréal dérobe Outremont

Dans Outremont, un autre arrondissement montréalais où les résultats du vote se sont fait attendre lundi, c’est plutôt Ensemble Montréal qui a repris le contrôle, alors que le candidat de l’équipe de Denis Coderre l’a finalement emporté par une infime majorité de 23 voix, selon le dernier décompte officiel (59 bureaux de vote dépouillés sur 59).

Laurent Desbois a en effet obtenu 4151 voix contre 4128 votes qui sont allés au maire sortant de l’arrondissement, Philippe Tomlinson, de Projet Montréal.

Notons que le taux de participation dans Outremont a été de 56 %, ce qui est largement supérieur à celui de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, qui oscille autour de 34 %.