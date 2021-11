Valérie Plante réélue : « On va être fidèles à notre vision »

La mairesse de Montréal a célébré sa réélection avec un soupir de soulagement, dimanche, en affirmant sa volonté de continuer à « diriger Montréal avec le sourire ».

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Nicolas Bérubé La Presse

« Ce que les Montréalais et les Montréalaises ont confirmé ce soir, c’est que l’élection de Projet Montréal en 2017, ce n’était pas un accident de parcours », a-t-elle dit. « C’était le début d’une nouvelle ère, le début d’une nouvelle façon de gouverner Montréal […] en étant transparents. »

Mme Plante a crié sa joie à plusieurs reprises, relancée par une foule survoltée réunie à l’Olympia de Montréal.

« On va être fidèles à notre vision », a-t-elle assuré, devant un panneau arborant le slogan « Le meilleur est à venir ».

« On marque à nouveau l’histoire, on va encore plus loin. Parce que pour la première fois, Montréal sera dirigée par deux femmes », a ajouté Valérie Plante, faisant référence à la nomination annoncée de Dominique Ollivier comme présidente du comité exécutif.

Une heure plus tôt, le plancher de l’Olympia avait tremblé, alors que les partisans de Projet Montréal apprenaient la réélection de leur candidate. L’annonce de la victoire de Mme Plante – très tôt en soirée – a surpris les militants, qui ont aussitôt explosé de joie, oubliant quelques minutes les consignes sanitaires. Survoltés, ils s’embrassaient et sautaient de joie.

Vers 21 h 45, Élections Montréal donnait à Valérie Plante 52 % des votes dépouillés, contre 38 % à Denis Coderre. Balarama Holness récoltait jusqu’ici 7 % des votes.

Projet Montréal était aussi en avance dans les courses à mairie de neuf arrondissements, contre sept pour Ensemble Montréal.

Au niveau de la représentation au conseil de ville, Projet Montréal était en avance, avec 35 sièges, contre 25 pour Ensemble Montréal, avec 29 % des votes dépouillés.

Après l’annonce de la réélection de Mme Plante, les équipes techniques ont poussé la musique au plancher, pour accompagner les cris de la petite foule.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

« Que de bonnes nouvelles ! », a lancé Guedwig Bernier, le président de Projet Montréal. « On est à bout de salive, on est à bout de souffle, mais on est tellement heureux », a dit Marie Plourde, réélue sur le Plateau-Mont-Royal. « Cette victoire-là de Valérie, c’est l’effort collectif, c’est ce qu’on célèbre ce soir, c’est la sueur des bénévoles, c’est la sueur des candidats, des candidates. »

La mairesse de Lachine, Maja Vodanovic, est montée sur scène pour souligner la croissance ininterrompue de Projet Montréal depuis sa victoire dans le Plateau-Mont-Royal en 2009. « Il n’y a rien qui va nous arrêter parce qu’on est là pour les bonnes raisons, a-t-elle dit. Je suis extrêmement fier d’être dans cette équipe, de voir comment Valérie Plante se tient debout, même quand c’est difficile. »

À Longueuil, Catherine Fournier a été élue. Elle avait 47,4 % des votes, contre 37 % pour Jean-Marc Léveillé.

À Laval, Stéphane Boyer a été élu. Il menait avec 48,7 % des votes, contre 24 % pour sa rivale la plus proche, Sophie Trottier.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Stéphane Boyer

À Trois-Rivières, Jean Lamarche a été élu. Il avait une très forte avance sur sa plus proche rivale, Valérie Renaud-Martin.

France Bélisle a quant à elle remporté la mairie de Gatineau.

SIMON SÉGUIN-BERTRAND, ARCHIVES LE DROIT France Bélisle

Dans la ville de Saguenay, Josée Dufour a défait la candidate Josée Néron.

Les bureaux de scrutins sont maintenant fermés à travers la province.

Le taux de participation aux élections municipales semble en baisse : quelques heures avant la fermeture des bureaux de vote, 31,7 % des électeurs de Montréal et 35,8 % de Québec avaient voté.