Grand Montréal

« On est là pour rester », dit Balarama Holness

Après une campagne tumultueuse, le candidat à la mairie Balarama Holness est en voie de perdre son pari de voir dix élus de Mouvement Montréal comme il l’espérait. Mais malgré sa déception visible, il garde espoir pour le futur de son parti. « Mouvement Montréal est là pour rester. Nous serons là en 2025. On est ici pour rester et on ne fait que commencer », a-t-il dit à la foule en fin de soirée.