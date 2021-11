Grand Montréal

REM de l’Est

L’ARTM déposera un avis « indépendant » en 2022

L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) déposera un avis détaillé sur les impacts du REM de l’Est au début de 2022, plus d’un an après l’annonce du projet par CDPQ Infra. Le patron de l’ARTM ne croit pas que cette analyse arrivera trop tard et rappelle qu’aucune entente de service n’a encore été signée avec le promoteur du train automatisé.