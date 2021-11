Denis Coderre, chef d’Ensemble Montréal, et Valérie Plante, mairesse de Montréal et cheffe de Projet Montréal.

Les Montréalais sont appelés aux urnes dimanche pour choisir leur maire à la suite d’une campagne au cours de laquelle la mairesse sortante et son prédécesseur se sont affrontés.

La Presse Canadienne

La mairesse Valérie Plante est en quête d’un deuxième mandat et se présente contre Denis Coderre, qu’elle a battu en 2017 après qu’il eut occupé les fonctions de maire durant un mandat.

Mme Plante, dont le premier mandat a été façonné par la pandémie de COVID-19, dit avoir amélioré la qualité de vie des Montréalais et promet de se concentrer sur la lutte contre les changements climatiques et la construction de davantage de logements sociaux.

M. Codere, un ancien ministre libéral à Ottawa, affirme que la ville est devenue plus sale et plus dangereuse depuis qu’il a quitté ses fonctions, et il promet d’améliorer l’image de Montréal à l’échelle internationale.

Il n’y a pas que les Montréalais qui votent aujourd’hui : les Québécois de toute la province choisissent leurs maires et conseillers municipaux. Les résultats sont attendus d’ici la fin de la nuit.

À Québec, les électeurs choisissent un remplaçant à Régis Labeaume, qui a démissionné après plus d’une décennie en politique municipale.

Les bureaux de vote sont ouverts partout dans la province de 9 h 30 à 20 h.

À Montréal, les derniers jours de la campagne ont tourné au vinaigre, les deux principaux candidats s’accusant mutuellement de manquer d’intégrité. Denis Coderre a accusé Valérie Plante de ne pas se soucier des victimes d’agression sexuelle et cette dernière a reproché à son rival d’avoir caché ses relations d’affaires.

CBC a rapporté la semaine dernière que Mme Plante avait été informée d’allégations d’agression sexuelle contre l’un des conseillers municipaux de son parti dès 2012. Cela semblait contredire le commentaire de Mme Plante l’an dernier selon lequel elle n’avait pas eu connaissance d’allégations d’agression sexuelle ou de harcèlement sexuel contre des membres de son parti.

Craig Sauvé, qui a nié les allégations et n’a pas été accusé, a annoncé jeudi qu’il quittait le parti de Mme Plante pour siéger en tant qu’indépendant s’il était réélu.

M. Coderre, après avoir initialement refusé de rendre publiques ses déclarations de revenus, a publié les noms de ses clients privés depuis 2017, qui comprenaient Cogir, une importante société immobilière, et la Fédération internationale de l’automobile, un groupe de pression en faveur des voitures et organe directeur d’évènements de sport automobile — dont la Formule E, dont M. Coderre a promu la dernière édition montréalaise alors qu’il était maire.

Mme Plante a déclaré que la réticence de M. Coderre à publier ses informations financières révèle que sa définition de la transparence est « élastique ».