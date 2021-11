Grand Montréal

Catherine Fournier élue à Longueuil

« C’est une véritable vague magenta »

(Longueuil ) Catherine Fournier a gagné son pari : en étant élue à la tête de la Ville de Longueuil dimanche soir, elle est devenue la plus jeune mairesse de l’histoire récente des cinq plus grandes municipalités du Québec. La femme de 29 ans est aussi parvenue à former une majorité écrasante au conseil de ville, qu’elle qualifie de « véritable vague magenta ».