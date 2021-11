Les deux principaux candidats à la mairie de Montréal ont voté, dimanche matin, en se disant satisfaits de leur campagne respective.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

C’est la fin d’un long marathon pour Valérie Plante et Denis Coderre, commencé officiellement depuis la mi-septembre, mais officieusement depuis des mois.

« On est enthousiastes à l’idée de commencer un deuxième mandat, mais on va attendre la fin. C’est la journée un peu stressante où on doit attendre », a dit Mme Plante, qui votait dans une école de son quartier, dans Rosemont-La-Petite-Patrie.

« Le sentiment que j’ai, c’est un sentiment d’accomplissement, vraiment. Je suis extrêmement fière de l’équipe qu’on est allé chercher. »

Mme Plante était accompagnée par son conjoint Pierre-Antoine Harvey et son fils Émile, qui votait pour la première fois. « Je dois avouer que je suis assez émotive », a affirmé sa mère devant les caméras. Sourire en coin, le jeune homme a affirmé qu’il avait « décidé de voter pour Valérie Plante ».

Une heure plus tôt, à la frontière entre le Vieux-Montréal et Griffintown, Denis Coderre avait lui aussi exercé son droit de vote.

« Je suis très serein, ça a été une magnifique campagne », a-t-il dit aux journalistes réunis. « J’ai donné tout ce que je pouvais et je suis très, très satisfait. »

M. Coderre continuera sa tournée toute la journée pour faire sortir le vote : « on sent le vent de changement. Les gens veulent vraiment qu’on passe à autre chose. »

L’ex-maire s’est dit confiant de l’emporter malgré les deux derniers sondages où il accuse un retard sur son adversaire. « Aujourd’hui c’est le vrai sondage, a-t-il dit. Je pense que vous allez être pognés avec moi. »