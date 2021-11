Catherine Fournier a gagné son pari : en accédant à la mairie de Longueuil dimanche soir, elle est devenue la plus jeune mairesse de l’histoire récente des cinq plus grandes municipalités du Québec. La femme de 29 ans quittera donc la scène provinciale, ce qui risque de provoquer une élection partielle dans la circonscription de Marie-Victorin au cours des prochains mois.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Quel honneur. Quel privilège. Quelle responsabilité. […] Je vais tâcher d’être à la hauteur de cette incroyable vague de soutien. Parce que oui, c’est une véritable vague magenta qui semble déferler sur Longueuil ce soir. Les résultats nous indiquent que nous filons tout droit vers une majorité au conseil de ville », a lancé la nouvelle mairesse devant une foule de partisans en liesse. Cette majorité s’est en effet confirmée rapidement, alors qu’avant 22 h, neuf candidats de la Coalition Longueuil avaient été élus, sur les 15 districts électoraux disponibles.

Vantant son équipe « à l’image du Longueuil de 2021, combinant ouverture, passion et expérience », Mme Fournier a aussi martelé que « le changement est aux portes de l’hôtel de ville », promettant d’accroître la confiance envers les institutions démocratiques et de s’attaquer en priorité à deux crises majeures, celle du logement abordable et celle du climat.

« Les résultats de ce soir, c’est tout sauf le fruit du hasard. Nous récoltons plutôt la somme de notre travail de tous les instants. Nous avons réussi à bâtir de toutes pièces une organisation politique solide, fondée sur la collaboration, la proximité et l’intégrité », a encore insisté la jeune femme.

On a mené une campagne positive sans jamais tomber dans la partisanerie, en critiquant ou en attaquant les autres. Parce que ça devrait être ça, la politique. Catherine Fournier, nouvelle mairesse de Longueuil

C’est au Théâtre de la Providence du Collège Notre-Dame-de-Lourdes que les troupes de Catherine Fournier tenaient dimanche leur soirée électorale. Dès le départ, les attentes étaient très élevées. Occupée à « faire sortir le vote » jusqu’à la fermeture des bureaux de vote, à 20 h, l’équipe de Mme Fournier confiait en début de soirée que l’objectif est « d’obtenir une majorité à l’hôtel de ville ».

L’avance de Catherine Fournier dans les sondages, ces dernières semaines, semblait presque insurmontable. D’après un sondage Mainstreet commandé par son propre parti en octobre, Mme Fournier recueillait 46 % des votes. Le 21 octobre dernier, un sondage CROP-Radio-Canada lui donnait 33 % des votes, contre 10 % pour Josée Latendresse, 6 % pour Jean-Marc Léveillé et 4 % pour Jacques Létourneau.

À Longueuil, la campagne municipale avait surtout été axée autour de trois grands thèmes, que sont les transports collectifs et l’arrivée du Réseau express métropolitain (REM), la crise du logement abordable et l’environnement.

Une élection qui en annonce une autre

Environ 33,08 % des électeurs ont exercé leur droit de vote à Longueuil, selon un bilan provisoire établi par Élections Longueuil un peu après 20 h dimanche soir.

Ce sont 13 % des électeurs qui avaient voté par anticipation, le week-end dernier, ce qui représentait presque le double que les maigres 7,65 % d’électeurs qui avaient fait valoir leur voix par anticipation en 2017. Cette année-là, le taux de participation global aux élections municipales avait été de 33,1 %. Tout indique donc que le taux de participation sera très similaire encore cette année.

L’élection de Catherine Fournier à la mairie signifie qu’une élection partielle provinciale devrait bientôt être tenue à Longueuil, dans la circonscription de Marie-Victorin, qu’elle représentait jusqu’ici.

Mme Fournier avait été réélue de justesse dans Marie-Victorin, sous la bannière péquiste, en 2018. En mars 2019, elle avait claqué la porte du PQ, affirmant qu’il « ne sert à rien de vouloir désespérément sauver le tronc ou les branches d’un arbre en train de dépérir ». À ce moment, elle avait aussi martelé que le PQ n’était plus le bon véhicule pour faire l’indépendance. Depuis, elle siégeait comme indépendante.