Des entraves routières majeures sont à prévoir au cours de la fin de semaine à Montréal, notamment dans les secteurs de l’autoroute 25, du pont Honoré-Mercier et l’échangeur Saint-Pierre, prévient Mobilité Montréal.

Florence Morin-Martel La Presse

L’autoroute 25 en direction sud sera complètement fermée entre la sortie 4 et la route 132, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, de samedi 0 h 30 à lundi 5 h. Par défaut, les entrées de la rue Sherbrooke, de l’avenue Souligny et des rues Tellier et des Futailles seront fermées, à compter de vendredi 23 h 30. Les automobilistes sont invités à faire un détour via l’avenue Souligny, la rue Dickson sud, la rue Notre-Dame, le boulevard René-Lévesque, l’avenue Papineau et le pont Jacques-Cartier.

PHOTO FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Le pont Honoré-Mercier en direction de Kahnawake sera complètement fermé, de samedi 2 h à lundi 5 h. La circulation se fera à contresens en direction de Montréal, à raison d’une voie par direction.

PHOTO FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Concernant l’échangeur Saint-Pierre, la bretelle menant de l’autoroute 20 est (sortie 63) à la route 138 ouest/pont Honoré-Mercier sera complètement fermée, de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. À compter de 23 h, une voie sur trois sera fermée sur l’autoroute 20 en direction est, entre la sortie 62 et l’échangeur. Une voie sur deux sera fermée dans la bretelle menant de l’autoroute 20 ouest (sortie 63) à la route 138 ouest.