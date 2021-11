Le candidat à la mairie de Montréal, Denis Coderre, a finalement rendu publique mercredi l’identité de nouveaux clients pour lesquels il a travaillé pendant son passage dans le secteur privé, à l’exception d’un d’entre eux qui demeure toujours inconnu.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Hugo Joncas La Presse

Le candidat à la mairie a en effet confirmé avoir fait du « développement international » pour le géant de l’immobilier COGIR entre 2019 et mars 2021, tel que le révélait La Presse mercredi. Il a aussi travaillé pour Parc Oméga, un zoo de l’Outaouais qui appartient à d’importants actionnaires de COGIR.

L’un de ses clients demeure toutefois inconnu : cette « entreprise québécoise », pour laquelle Denis Coderre a fait du « conseil stratégique » entre 2020 et mars 2021, aurait refusé d’être nommée.

En tout, M. Coderre affirme avoir eu des revenus de 458 000 $ en 2020, dont 364 000 $ en dividendes de sa compagnie à numéro à travers laquelle il faisait du conseil. De ce nombre, il dit avoir payé plus de 187 000 $ en impôts fédéraux et provinciaux. Il a aussi une pension de député fédéral d’un peu moins de 94 000 $.

Depuis quatre jours, M. Coderre était assailli de questions sur l’identité des clients qui lui ont versé des centaines de milliers de dollars pendant la période où il est devenu consultant dans le secteur privé, entre 2017 et 2021. Jusqu’à mercredi, il faisait valoir que plusieurs de ces contrats étaient confidentiels.

« Projet Montréal tente d’entacher mon intégrité afin de distraire les électeurs des véritables enjeux sur lesquels ils vont voter : l’état lamentable des finances publiques, l’insécurité grandissante dans nos rues, la congestion qui affecte quotidiennement des milliers de personnes, et tant d’autres », a souligné M. Coderre dans un communiqué. « Il ne faut pas quitter des yeux les véritables enjeux de cette élection. »

La Presse avait révélé mercredi matin que le candidat à la mairie avait été rémunéré par le géant de l’immobilier COGIR entre 2019 et mars 2021. Le grand patron de l’entreprise a indiqué qu’il avait confié un mandat de « développement international » à l’ex-maire et que le contrat n’était pas couvert par une clause de confidentialité, un argument qu’utilisait M. Coderre pour refuser de dévoiler ses cartes.

« En mode panique », juge Plante

La mairesse sortante Valérie Plante, elle, a consacré la totalité de sa période de questions à Denis Coderre mercredi, jugeant que ce dernier est « clairement en mode panique » à quatre jours des élections. « En 2017, il blâmait les médias qui lui posaient des questions sur la formule E. Là, maintenant, c’est moi qui n’est pas gentille. C’est une campagne. Et M. Coderre est bien au fait qu’il est en perte de vitesse », a-t-elle fustigé.

« Ces données-là ont été fournies sur un bout de papier. Ça a été fait sur le bout d’une table », a insisté Mme Plante, en déplorant aussi qu’il reste plusieurs questions en suspens, dont le client toujours inconnu de M. Coderre. « Qui est cet employeur ? Pourquoi ne pas le dévoiler ? Pourquoi ce n’est pas possible de savoir ? », s’est interrogée la cheffe de Projet Montréal à ce sujet.

Mme Plante a aussi laissé entendre que les implications de son adversaire avec le géant COGIR le décrédibilise pour parler de logement de densification. « Est-ce qu’il est là pour les promoteurs ou pour les Montréalais ? », a-t-elle lâché, en accusant le chef d’Ensemble Montréal de vouloir « reculer en arrière » en matière d’habitation, avec son règlement « 15-15 », qui supplanterait le « 20-20-20 ».

Soutenant ultimement que « la transparence n’est pas une valeur extensible », Valérie Plante dit constater de manière générale que « plusieurs Montréalais qui se disaient que Denis Coderre a changé » sont « aujourd’hui déçus » et ne veulent plus rejouer « dans le même film ». « On est à trois jours du vote, et Ensemble Montréal n’a toujours pas déposé son cadre financier. Qu’est-ce qu’ils cachent ? Moi je n’ai jamais vu ça », a conclu la mairesse à ce sujet.

Le chef du Mouvement Montréal, Balarama Holness, n’a pas non plus encore présenté son cadre financier, ni ses déclarations de revenus. En entrevue à La Presse lundi, il avait laissé entendre qu’il dévoilera son jeu « quand Mme Plante sera autant transparente sur son bilan ».