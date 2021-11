En plus de ses mandats déjà connus, Denis Coderre a confirmé en point de presse avoir obtenu des contrats d’autres entreprises, mais a fait valoir qu’il s’était engagé à ne pas en révéler la teneur.

Denis Coderre a refusé de dévoiler la liste complète des clients qui lui ont permis d’engranger plusieurs centaines de milliers de dollars par année entre 2017 et 2021, lundi, à six jours des élections municipales.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

En plus de ses mandats déjà connus, le candidat à la mairie a confirmé en point de presse avoir obtenu des contrats d’autres entreprises, mais a fait valoir qu’il s’était engagé à ne pas en révéler la teneur.

« J’ai eu d’autres mandats et ces mandats-là, je vais les sortir en temps et lieu. Moi, j’ai des ententes de confidentialité », a-t-il dit. « Il y a une question de compétitivité et il y a une question institutionnelle. Alors je vais respecter ça. »

À quel moment publiera-t-il la liste complète de ses clients ? M. Coderre a fait valoir qu’il respecterait la loi et remplirait une déclaration d’intérêts s’il est élu le 7 novembre. « Je vais déposer tout ça et il n’y aura aucun conflit d’intérêts », a-t-il dit. « Il n’y aura pas de cachettes. »

Après sa défaite de 2017, l’ex-maire a accepté différents mandats : il a notamment travaillé pour l’entreprise Stingray, pour la Fédération internationale automobile (FIA), pour la Fondation de l’Hôpital général juif, pour le studio d’effets spéciaux Félix et Paul et comme représentant de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) sur le conseil d’Eurostar. Ces contrats étaient déjà connus au moment de son retour en politique. Ce sont les autres mandats qui demeurent nébuleux.

Lundi, il a confirmé avoir gagné « au moins deux fois plus » que le salaire du maire de Montréal (qui était d’environ 198 000 $ en 2020) par année avec son travail de consultant. « J’ai fait pas mal d’argent. J’étais content », a dit Denis Coderre. « Donc, je vous confirme que je ne reviens pas [en politique] pour une question d’argent, je reviens parce que j’aime Montréal. »

Le mois dernier, La Presse avait révélé que Denis Coderre a créé une « société de gestion et de conseils », 9377-4750 Québec inc., au moment où il a obtenu un mandat de l’entreprise Stingray en 2018. Le grand patron de Stingray, Eric Boyko, est l’un des principaux promoteurs du retour du baseball à Montréal.

Dans le même article, M. Coderre s’engageait à ne pas renvoyer l’ascenseur à ses ex-clients s’il était élu. Il a réitéré cet engagement lundi.

Graffitis nettoyés en 24 heures

Denis Coderre avait organisé son point de presse de lundi matin pour aborder la question de la propreté des rues de Montréal. Il a notamment affirmé que son administration s’engagerait à nettoyer chaque graffiti de Montréal dans les 24 heures qui suivront son signalement au 311.

« La propreté, c’est l’affaire de tous. On veut se donner des outils pour que cette ville reprenne un peu de sa superbe », a-t-il dit. « Si on veut recevoir la visite, il faut faire le ménage. »