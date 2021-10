Une quarantaine de cols bleus issus de minorités visibles déplorent l’inaction des dirigeants de l’arrondissement de Montréal-Nord et de la Ville face au racisme dévoilé l’été dernier dans deux rapports. Ils entreprennent des procédures légales pour faire valoir leurs droits et obtenir réparation, ont-ils annoncé dans un point de presse dimanche matin.

Mayssa Ferah La Presse

Deux rapports parus en mai dernier exposaient des cas de discrimination envers les cols bleus issus de minorités visibles dans l’arrondissement de Montréal-Nord. On y mentionnait un favoritisme envers les candidats blancs, des pressions sur les contremaîtres pour former des équipes homogènes sur le plan racial, un « climat toxique » et des répercussions chez certains cols bleus ayant osé dénoncer la situation.

Une discussion entre les parties patronales et syndicales sur le règlement de tous les griefs à l’arrondissement s’est entamé « sans prendre en considération la situation des victimes de racisme et des préjudices subis », déplore Jean-Newton Jeantine qui travaille à la voirie de Montréal-Nord.

Ils reprochent au syndicat de ne pas avoir tenu de session d’information et de consultation avec pour les tenir au courant de l’état de la mise en œuvre des recommandations du rapport. Le syndicat avait lui-même commandé le rapport, rappelle Patrick Roy, délégué syndical.

La réparation des préjudices subis n’a pas encore été traitée ni par l’employeur, ni par le syndicat, estiment-ils.

Le Syndicat des Cols bleus regroupés de Montréal et l’arrondissement de Montréal-Nord n’ont pas immédiatement répondu aux demandes d’entrevue de La Presse dimanche matin.