Denis Coderre s’engage à revoir le programme d’aide à l’acquisition résidentielle et à favoriser le modèle des coopératives d’habitation.

Alice Girard-Bossé La Presse

« Le frein à l’accès à la propriété pour les Montréalais réside dans le prix de l’immobilier, mais également dans l’incapacité de plusieurs citoyens à débourser la somme requise pour la mise de fonds », a affirmé M. Coderre dans le cadre d’une conférence de presse, dimanche matin.

S’il est élu, Ensemble Montréal s’engage à réformer le programme d’aide à l’acquisition résidentielle, qui rembourse la taxe de bienvenue aux propriétaires qualifiés, avec une somme correspondant à 10 % de la valeur de leur achat.

Ce montant, qui serait versé par la Ville de Montréal, devrait être remboursé sans intérêt à la vente de leur propriété.

Admissibilité

M. Coderre souhaiterait mettre en place un calculateur en ligne qui permettrait aux Montréalais pourraient savoir s’ils sont admissibles. Les plafonds de revenus maximaux pour y avoir accès seraient déterminés selon le type de famille, soit une personne seule, monoparentale, en couple, avec ou sans enfant.

« À l’heure actuelle, la Ville de Montréal a un programme d’aide à l’acquisition résidentielle qui rembourse la taxe de bienvenue […] aux acheteurs qui se qualifient. Ils sont évidemment peu nombreux à être éligibles en raison des critères en décalage du marché », a soutenu Francine Verrier, candidate à la mairie de l’arrondissement du Sud-Ouest.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE La candidate à la mairie de l’arrondissement du Sud-Ouest, Francine Verrier

Pour éviter que des investisseurs ne profitent de la situation, une entente serait établie avec l’acheteur afin de permettre à la Ville de Montréal de reprendre une partie de la plus-value foncière si la propriété est vendue dans les cinq premières années, a soutenu le chef d’Ensemble Montréal.

De plus, les personnes de 65 ans et plus ayant un revenu inférieur à 50 000 $ auraient la possibilité de reporter le paiement lié à l’augmentation annuelle des taxes foncières à la vente de la maison pour le premier million de valeur de leur résidence.

Ensemble Montréal envisage aussi l’abolition des droits de mutation immobilière.

Coopératives d’habitations

Enfin, Ensemble Montréal souhaite mettre en place un programme de remboursement de la taxe foncière qui serait offert aux nouvelles coopératives lors de leurs deux premières années d’opérations.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, COLLABORATION SPÉCIALE La candidate à la mairie d’Ahuntsic-Cartierville, Chantal Huot,

« Plusieurs coopératives, qui sont en réalité des logements sociaux, peuvent à terme être étouffées par les taxes foncières et avoir de la difficulté à survivre lorsque surviennent des réparations majeures », a conclu Chantal Huot, candidate à la mairie d’Ahuntsic-Cartierville.