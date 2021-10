Les candidates Christine Black (à droite) et Lyne Laperrière

Des candidates veulent rendre l’est de la métropole plus sûr

Des candidates d’Ensemble Montréal se sont engagées samedi à faire de l’est de Montréal un endroit plus sûr, si elles sont élues. La lutte contre les fusillades, les problèmes de cohabitation liés à l’itinérance, le harcèlement de rue et la violence conjugale sont au cœur de leurs priorités.

Coralie Laplante La Presse

Christine Black, mairesse sortante de l’arrondissement de Montréal-Nord, Karine Boivin Roy, candidate à la mairie de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, et Lyne Laperrière, candidate à la mairie de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, ont fait l’annonce d’une série de promesses sur l’Esplanade du Parc olympique.

Les candidates ont déclaré qu’un financement pluriannuel serait accordé aux organismes communautaires qui œuvrent pour prévenir la violence chez les jeunes, et qui favorisent leur insertion sur le marché du travail et dans les écoles, pour éviter qu’ils ne se tournent vers la criminalité. Ensemble Montréal promet que le nombre de travailleurs de rue à Montréal-Nord augmentera.

Le parti souhaite aussi embaucher 250 policiers dès le début de son mandat, s’il est porté au pouvoir. Cette mesure représenterait un investissement de 30 millions par année. Des comités de vigie seraient instaurés afin d’intervenir auprès de la population.

« Il faut une police capable de combattre la criminalité par les enquêtes et les patrouilles. Une police capable de combattre la crise des opioïdes, les gangs de rue et le crime organisé. Il faut favoriser, bien sûr, une police communautaire proche des gens », a déclaré Lyne Laperrière.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Les candidates Lyne Laperrière, Karine Boivin Roy et Christine Black

Développement des services à Montréal-Nord

Ensemble Montréal souhaite mettre sur pied un centre sportif à Montréal-Nord, une initiative que l’administration de Valérie Plante a « refusée et bloquée », déplore Christine Black. « C’est vraiment scandaleux parce qu’à quelques semaines de l’élection, la mairesse dit que c’est une priorité pour son administration », a affirmé Mme Black.

Le programme Tandem, qui œuvre pour la prévention de la criminalité en offrant différents services gratuitement à la population, sera d’ailleurs instauré à Montréal-Nord. « Dans mon arrondissement, on n’en a pas, de Tandem. C’est un manque flagrant, ça amène une iniquité entre les territoires par rapport aux services », a poursuivi Christine Black.

Le parti compte aussi créer un nouveau pôle culturel et communautaire, nommé Espace Rivière, à Rivière-des-Prairies. Ensemble Montréal aspire également à mettre sur pied un terrain de football et de soccer au parc Henri-Bourassa.

Itinérance, violence conjugale et harcèlement de rue

Le parti souhaite particulièrement s’attarder à l’enjeu de la cohabitation avec les personnes en situation d’itinérance dans le secteur de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Une « stratégie urbaine » serait mise en place, en engageant deux fois plus de patrouilleurs pour l’Équipe de soutien aux urgences psychosociales et l’Équipe mobile de référence et d’intervention en itinérance.

Des projets pilotes concernant la crise des opioïdes seraient également mis sur pied.

« Ensemble Montréal assurera la sécurité de tous les Montréalais, en s’assurant que les plus vulnérables puissent vivre dans la dignité, notamment par la création de logements sociaux », a ajouté Karine Boivin Roy.

Les candidates ont aussi dévoilé qu’une campagne de sensibilisation destinée aux employés de la Société de transport de Montréal serait déployée, pour leur permettre de reconnaître le harcèlement et d’intervenir s’ils en sont témoins dans les transports en commun.

Une application mobile afin de dénoncer les situations de harcèlement dans le métro et les autobus serait lancée, a fait savoir Ensemble Montréal.

Le parti prévoit aussi créer une nouvelle équipe mixte pour la lutte contre la violence conjugale au sein du Service de police de la Ville de Montréal.