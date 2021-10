Au lendemain du débat en anglais et moins de 24 heures avant le début du vote par anticipation, le chef du Mouvement Montréal Balarama Holness a appelé vendredi les électeurs à éviter le vote stratégique, en s’attaquant plus particulièrement à Denis Coderre.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Un vote pour Balarama Holness, c’est un vote pour Balarama Holness », a martelé l’ex-joueur de football en marge d’une conférence de presse tenue devant l’hôtel de ville, en début de journée.

Il faisait ainsi référence aux propos du chef d’Ensemble Montréal, Denis Coderre, qui a laissé entendre jeudi après le débat anglophone « qu’un vote pour Balarama est un vote pour Valérie Plante », une formule qu’il a d’ailleurs répétée lors d’un point de presse vendredi. En se montrant préoccupé du fait que la division du vote permette à la mairesse sortante d’être réélue, M. Coderre a ensuite martelé que la métropole « ne peut pas se permettre quatre autres années de Projet Montréal ».

Un sondage Léger-Montreal Gazette-Journal de Montréal, publié jeudi, plaçait les deux principaux prétendants à la mairie de Montréal, Denis Coderre et Valérie Plante, à égalité avec chacun 36 % des intentions de vote, suivis de Balarama Holness qui en obtient 12 %.

Fait à noter : ce même coup de sonde avait toutefois soulevé que M. Holness risque fort bien de nuire davantage à M. Coderre qu’à Mme Plante du côté des électeurs anglophones, ce qui fait dire au chef du Mouvement Montréal que l’ancien maire est en mode « panique ».

« Cette idée que M. Coderre est en train de véhiculer, en tentant de m’associer avec Mme Plante, c’est parce qu’il il tremble dans ses bottes. C’est aussi antidémocratique. Le vote stratégique n’a pas sa place dans cette élection municipale », a soutenu l’homme de 38 ans à ce sujet, vendredi.

Prêts à « gouverner »

Quant à ses appuis, Balarama Holness assure qu’il les renforcera dans les prochains jours. « On est à 12 %, mais je ne serais surpris de nous voir monter de cinq à dix points dans les prochains sondages. Ce qui est certain, c’est que nous sommes prêts à gouverner », dit-il.

Mme Plante, M. Coderre et M. Holness se sont affrontés jeudi dans un ultime débat télévisuel en anglais, durant lequel le bilinguisme, l’inclusion et la sécurité publique ont marqué les échanges. Malgré des accrochages, les échanges ont été assez cordiaux. Du moins, plus qu’ils ne l’avaient été lors du premier débat en français. Plusieurs médias anglophones (Montreal Gazette, Global News, CBC, CJAD 800, City News et CTV News) ont participé à l’organisation.

Le tout survenait alors que la campagne municipale montréalaise entame sa toute dernière ligne droite. Le vote par anticipation doit en effet se tenir samedi et dimanche à Montréal. Les jours du scrutin, eux, se tiendront le week-end suivant, les 6 et 7 novembre prochains. Tous les candidats ont unanimement appelé les citoyens aux urnes dans les derniers jours, peu importe leur choix, pour favoriser l’exercice démocratique.

Rappelons que la semaine dernière, un sondage CROP commandé par Radio-Canada avait donné 26 % à Denis Coderre, 25 % à Valérie Plante et 5 % à Balarama Holness.