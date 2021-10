À dix jours de l’élection, alors qu’un récent sondage la place à nouveau au coude-à-coude avec son principal rival dans la course à la mairie, Denis Coderre, la mairesse de Montréal Valérie Plante se dit plus motivée que jamais à convaincre les électeurs de lui accorder leur vote.

Isabelle Ducas La Presse

« Pour nous, le fait qu’on soit à égalité, c’est une motivation. Quels que soient les résultats d’un sondage, moi, je le vois comme une raison supplémentaire de tout donner parce qu’on y croit », a dit Mme Plante, jeudi matin, en point de presse. « On est l’équipe la plus crédible, qui est capable de mettre les bonnes actions en place. »

Un sondage Léger-Montreal Gazette-Journal de Montréal, publié jeudi, place les deux principaux prétendants à la mairie de Montréal à égalité avec chacun 36 % des intentions de vote, suivis de Balarama Holness qui en obtient 12 %.

Denis Coderre pourrait avoir un avantage puisqu’il est plus populaire auprès des électeurs plus âgés, qui sont plus susceptibles que les jeunes de se déplacer pour voter.

« On va continuer à frapper à toutes les portes parce qu’on est incroyablement actifs sur le terrain dans tous les arrondissements », a réagi Mme Plante. « La première préoccupation des gens, c’est l’habitation, et c’est Projet Montréal qui a démontré son sérieux et qui a le plan le plus clair pour soutenir la classe moyenne et les familles. »

« Moi, je m’en vais en avant. C’est ma douzième campagne électorale, j’en ai perdu, j’en ai gagné, et je sais ce qu’il faut faire pour ne pas perdre : aller chercher les gens, les convaincre, faire sortir le vote », a quant à lui réagi Denis Coderre jeudi matin, en point de presse.

Il a du même coup dénoncé que si l’administration Plante était vraiment « pour la démocratie », elle se serait « arrangée pour que les gens de 70 ans et plus puissent avoir un vote postal qui n’est pas juste au niveau des CHSLD ». « Moi, c’est un appel au vote que je fais. Si vous voulez avoir du changement, l’équipe Coderre est là pour vous. Peu importe pour qui vous votez, allez voter, et c’est à nous d’aller chercher votre confiance », a-t-il réitéré, en se décrivant comme la seule « alternative », celle de « l’expérience, de la compétence et de l’assurance ».

Stationnement gratuit pour les vétérans

Valérie Plante participait jeudi matin, à Verdun, à une petite cérémonie en l’honneur des vétérans, à l’occasion du début de la Campagne du coquelicot. Elle a déposé une couronne de fleurs au pied d’un monument érigé pour les anciens combattants.

Afin de leur rendre hommage de façon concrète, elle a annoncé que dans son prochain mandat, le stationnement sur le territoire de la Ville de Montréal serait gratuit pour les vétérans pendant la durée de la Campagne du coquelicot, qui se termine le 11 novembre, jour du Souvenir.

« Les anciens combattants ont énormément sacrifié, depuis plus d’un siècle, pour défendre notre démocratie et notre liberté. Certains ont été blessés sur le champ de bataille, d’autres ont même donné leur vie », a souligné Mme Plante. « Nous souhaitons reconnaître leur immense contribution à notre société en encourageant tous les Montréalais à porter le coquelicot. »

Avec Henri Ouellette-Vézina