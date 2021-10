Grand Montréal

Les gros bouchons sont de retour

« Depuis la rentrée scolaire, c’est reparti » pour les lourdes heures de pointe, malgré le télétravail. En prime, par rapport à pareille date l’an dernier, 105 000 véhicules de plus ont été immatriculés au Québec. Or, les transports en commun, eux, demeurent largement boudés. Les habitudes adoptées à cause de la COVID-19 vont-elles survivre à la pandémie ?