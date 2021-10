Plus de sport et de culture pour jeunes et aînés, promet Coderre

Pour favoriser l’accès aux infrastructures sportives et aux institutions culturelles, le candidat à la mairie de Montréal Denis Coderre promet, s’il est élu, d’instaurer un passeport culturel et sportif pour les enfants de 5 à 16 ans et les personnes de 65 ans et plus.

Isabelle Ducas La Presse

Appelé « Avantage Montréal », ce passeport permettra de faire une activité gratuite par mois.

Il propose aussi la mise en place de navettes estivales entre les quartiers défavorisés et les musées montréalais, les bibliothèques ou encore les établissements d’Espace pour la Vie.

« L’activité physique et la culture sont des outils puissants, aussi bien sur le plan économique que social, des antidotes aux abus, aux excès et aux dérapages conduisant à la criminalité », a souligné Denis Coderre en annonçant ces engagements, vendredi, dans la cour arrière d’un couple du quartier Ahuntsic, nouvellement parents de jumeaux.

Ce qu’il souhaite surtout, a-t-il dit, c’est combattre les inégalités, pour que « tous les enfants aient les mêmes chances, peu importe où ils vivent à Montréal ».

Le chef du parti Ensemble Montréal prévoit plusieurs mesures pour rendre le sport plus accessible : un investissement de 240 millions de dollars pour la construction de centres sportifs dans les arrondissements de Montréal-Nord, Lachine, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et Saint-Léonard, installation d’équipements d’entraînement extérieurs pour les aînés et transfert à la Ville des bâtiments scolaires, ce qui permettra de rapatrier les plateaux sportifs des écoles.

« Ça va être la fierté de nos jeunes, la fierté de nos familles, des endroits sécuritaires où ils vont pouvoir venir socialiser. Ça va éloigner les jeunes de la rue et faciliter le travail des intervenants communautaires », a fait valoir la candidate à la mairie de Lachine pour Ensemble Montréal, Josée Côté.

Le parti s’engage aussi à renouveler et bonifier la Politique de l’enfant avec un investissement de 35 millions de dollars sur cinq ans, dont 10 millions seront réservés pour des actions liées à la santé urbaine, et à restaurer le poste de Commissaire à l’enfance, « qui n’a pas été pourvu depuis 2020 par l’administration actuelle », a souligné M. Coderre.

Garder son calme

Revenant sur le débat télévisé de jeudi soir au réseau LCN, au cours duquel il a croisé le fer avec ses adversaires dans la course à la mairie, Valérie Plante et Balarama Holness, Denis Coderre s’est félicité d’avoir su rester flegmatique face aux attaques.

« Je suis resté calme. Si leur stratégie était de me faire pomper et sortir de mes gonds, désolé, a-t-il dit. Je voulais passer des messages. Il n’y a pas que les propos, il y a aussi la stature, l’approche, l’attitude. Ce dont les gens ont besoin, ce n’est pas qu’on se traite de noms, c’est d’espoir. »

Il a déploré le fait que le débat fut « un peu cacophonique » et a fait remarquer que, selon lui, le parti de la mairesse Valérie Plante, Projet Montréal, se comportait comme s’il était dans l’opposition. « Pourquoi est-ce qu’ils ont pris 250 engagements ? Est-ce parce qu’ils n’ont rien fait pendant quatre ans ? », a-t-il demandé.