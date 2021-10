Grand Montréal

Remplacement du pont Gédéon-Ouimet

Un nouveau tablier deux fois plus large

Le nouveau pont qui sera construit en remplacement du pont Gédéon-Ouimet, d’ici 2030, sera deux fois plus large que le pont actuel et se rapprochera de secteurs résidentiels et d’habitats naturels « à haute valeur écologique » dans les îles et sur les rives de la rivière des Mille Îles, entre Boisbriand et Laval.