Le candidat à la mairie de Montréal et chef d’Ensemble Montréal, Denis Coderre, promet l’ajout de 50 000 logements dans la métropole au cours des quatre prochaines années.

Isabelle Ducas La Presse

M. Coderre a pris cet engagement vendredi matin, alors qu’il dévoilait la vision de son parti en matière d’habitation, en conférence de presse.

Selon le candidat, Montréal a besoin d’un « remède de cheval » pour affronter la crise du logement.

Denis Coderre affirme que le Règlement pour une métropole mixte de la mairesse Valérie Plante est un échec, et que s’il est élu, il présentera un nouveau règlement qui exigera 15 % de logements sociaux et communautaires dans les nouveaux projets résidentiels de 25 unités et plus.

Plus de détails à venir.