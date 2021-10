Affirmant vouloir porter « la population au pouvoir », la mairesse sortante de Montréal et cheffe de Projet Montréal, Valérie Plante, a dévoilé mercredi sa plateforme électorale en vue du scrutin du 7 novembre.

Isabelle Ducas La Presse

Selon Mme Plante, les mesures phares de son programme sont la construction de 60 000 logements abordables, ainsi que l’instauration du concept de « ville de 15 minutes », ce qui signifie que tous les résidants trouveront dans un rayon de 15 minutes de marche tous les services dont ils ont besoin ainsi que des espaces verts.

Le programme du parti comporte 250 engagements, qui visent principalement la participation citoyenne, l’environnement, l’habitation, la sécurité et le développement économique.

Projet Montréal promet de ne pas augmenter les taxes foncières au-delà de l’inflation.

« Forts de notre expérience des quatre dernières années, nous savons que nous pouvons aller encore plus loin dans un prochain mandat », a affirmé Mme Plante, en conférence de presse dans le Vieux-Montréal, entourée de ténors de son parti.

« Avec la population, nous allons continuer de faire de Montréal une ville qui se distingue et qui attire les familles, les étudiants, les travailleurs et les investisseurs. Comment ? En continuant de miser sur la qualité de vie et sur des quartiers qui offrent tout ce dont nous avons besoin, et en maintenant le caractère abordable et sécuritaire. »

Pour les prochaines élections municipales, le vote postal est possible seulement pour les Montréalais qui vivent en résidence pour personnes âgées ou qui ne peuvent se déplacer pour des raisons de santé. Le programme de Projet Montréal prévoit cependant que, lors des élections municipales subséquentes, tous les électeurs pourront voter par la poste, comme le demandait le parti Ensemble Montréal, qui formait l’opposition à l’hôtel de ville.

La mairesse Plante a aussi annoncé qu’elle avait l’intention de rendre Montréal carboneutre en 2050, en poursuivant la bonification du réseau de transports en commun, en accélérant l’électrification des transports et la plantation d’arbres.

Le plan vert de Projet Montréal prévoit notamment des mesures pour favoriser l’autopartage, pour sécuriser les piétons, pour promouvoir l’agriculture urbaine et pour réduire les déchets.

Le parti avait déjà présenté ses engagements en matière de logement abordable et de sécurité publique, au cours des dernières semaines.

Valérie Plante a répété que son parti avait l’intention de maintenir le financement de la police, et qu’il n’était pas question de désarmer des policiers, une proposition qui avait été débattue lors du dernier congrès de Projet Montréal, en avril 2021. Elle maintient aussi le cap en ce qui concerne les caméras corporelles pour les policiers, dont l’implantation est prévue à partir de 2022.

En matière de développement économique, Mme Plante et ses troupes misent sur la relance de l’Est, afin d’en faire « le pivot de la nouvelle économie à Montréal », indique le programme du parti. On veut notamment y poursuivre la décontamination des terrains et y créer des écoquartiers, regroupant des entreprises et des logements.

« C’est un plan concret, chiffré, avec des échéanciers. On sait où on s’en va », a martelé Valérie Plante.

« Flou, faux et farce », rétorque l’équipe Coderre

Guillaume Lavoie, coprésident de la plateforme d’Ensemble Montréal – qui a été dévoilée fin septembre –, n’a pas tardé à réagir « Si j’avais à résumer les propositions de Projet Montréal, je dirais que c’est du flou, du faux et de la farce », a martelé celui qui est aussi candidat à la mairie de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

« C’est vraiment l’apothéose de l’hypocrisie de dire qu’ils vont augmenter la participation électorale avec un vote postal pour tous, quand ils sont la seule administration à s’y être opposé à plusieurs reprises Je trouve ça particulièrement insultant pour les Montréalais », a-t-il dit.

M. Lavoie reproche au passage à l’administration Plante de faire un « copié-collé indécent des motions » d’Ensemble Montréal qui, dit-il, « ont pourtant été rejetées et ridiculisées pendant quatre ans ». Il cite notamment les engagements du parti de la mairesse sur les caméras portatives, le report des taxes foncières pour les aînés et l’interdiction du mazout dans les bâtiments, « toutes des propositions qu’a rejetées Projet Montréal par le passé ».

Quant au parti Mouvement Montréal, présidé par Balarama Holness, qui a tout récemment fusionné avec Ralliement pour Montréal et les troupes de Marc-Antoine Desjardins, il devrait présenter sa plateforme dans les prochains jours. Pour l’heure, aucune formation n’a toutefois dévoilé de cadre financier pour accompagner sa plateforme électorale.

Avec Henri Ouellette-Vézina, La Presse

Les promesses phares de la plateforme de Projet Montréal  Piloter la création de 60 000 logements abordables, en achetant de nouveaux terrains qui seront mis à la disposition d’OBNL s’engageant à y construire des logements abordables

Instaurer le concept de « ville de 15 minutes »

Rendre Montréal carboneutre d’ici 2050

Quelques autres engagements Instaurer une semaine supplémentaire dans les camps de jour pour les enfants

Doubler le budget consacré à l’itinérance

Multiplier les nouveaux terrains de sport

Allouer 60 millions aux budgets participatifs

Soutenir l’achat de vélos familiaux, électriques ou adaptés aux personnes avec un handicap

Consulter les enfants et les adolescents pour les changements aux espaces qui les concernent, comme les parcs

Fournir un « ensemble de départ » à chaque bébé montréalais, pour favoriser l’égalité des chances

Moduler le droit de mutation en fonction de la durée de propriété, pour décourager les « flips » immobiliers et favoriser les propriétaires de longue date