Plusieurs entraves routières compliqueront les déplacements des automobilistes cette fin de semaine, notamment sur l’autoroute 25 et sur l’autoroute 40, prévient Mobilité Montréal. Les conducteurs sont invités à prévoir leurs itinéraires.

Florence Morin-Martel La Presse

De samedi 0 h 30 à lundi 5 h, l’autoroute 25 sera complètement fermée en direction nord, entre la sortie 90 sur l’autoroute 20 ouest et l’entrée des rues Notre-Dame Est et Curatteau, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. En ce qui concerne l’autoroute 25 en direction sud, elle sera fermée partiellement entre l’avenue Souligny et le tunnel. De vendredi 22 h 30 à samedi 7 h 30, deux voies sur trois seront fermées, alors qu’une voie sur trois sera fermée de samedi 7 h 30 à dimanche 22 h. De dimanche 22 h à lundi 5 h, deux voies sur trois seront fermées.

CARTE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

En ce qui concerne l’autoroute 40 en direction ouest, elle sera complètement fermée entre les échangeurs des Laurentides et Décarie, de la sortie 70 à l’entrée à la hauteur du boulevard Cavendish, de vendredi 22 h à lundi 5 h. En raison de risques de congestion, le secteur sera à éviter.

CARTE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Dans l’échangeur Turcot, la bretelle menant de l’autoroute 20 est à la route 136 est sera complètement fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Même scénario pour la route 136 est entre la sortie 2 et l’entrée des rues de la Cathédrale et Notre-Dame dans le tunnel Ville-Marie.

CARTE FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

En ce qui concerne l’échangeur Saint-Pierre, la bretelle menant de l’autoroute 20 ouest à la route 138 ouest/pont Honoré-Mercier de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h. Une voie sur deux sera fermée dans la bretelle menant de l’autoroute 20 est à la route 138 ouest/pont Honoré-Mercier.

Il y aura des fermetures de nuit pour le pont de l’Île-aux-Tourtes. En direction ouest, le pont sera complètement fermé entre Senneville et Vaudreuil-Dorion, pour la nuit de vendredi à samedi et samedi à dimanche. En ce qui concerne la direction est, deux voies sur trois seront fermées entre Vaudreuil-Dorion et Senneville, de vendredi 22 h à samedi 7 h 30.