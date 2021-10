Balarama Holness et Marc-Antoine Desjardins

La fusion des partis municipaux Mouvement Montréal et Ralliement pour Montréal, annoncée jeudi, a fait quelques mécontents. Mais Mouvement Montréal présente tout de même 71 candidats aux 103 postes à pourvoir lors de l’élection du 7 novembre, soit plus que ce qui était anticipé.

Isabelle Ducas La Presse

Au moins deux candidats de Ralliement pour Montréal ont décidé de se retirer de la course, vendredi. Jean-François Cloutier devait se présenter à la mairie de Lachine, tandis que Brigitte Lamoureux devait être candidate comme conseillère municipale dans ce même arrondissement.

« Je ne vois pas comment une telle union peut durer. Les deux partis ont des univers tellement éloignés », a dit M. Cloutier, pour expliquer son retrait.

Selon lui, la décision de Balarama Holness et de Marc-Antoine Desjardins d’unir leurs forces était « une décision surprise et improvisée. La base n’a pas été mise au parfum. On l’a appris le matin même », a-t-il déploré.

« Ça fait longtemps que je fais de la politique, j’en ai vu des vertes et des pas mûres, mais je n’ai jamais vu une telle chose », a poursuivi M. Cloutier, qui a été conseiller municipal à Lachine entre 2005 et 2017, et candidat avec l’équipe de Denis Coderre en 2017.

Jean-François Cloutier avait d’abord formé son propre parti en vue des élections du 7 novembre et comptait se présenter à la mairie de la Ville. Il s’est ensuite rallié à Marc-Antoine Desjardins et à Ralliement pour Montréal, en juillet, et aurait occupé le poste de président du comité exécutif en cas de victoire du parti.

Ce sont surtout les positions des deux partis sur la langue qui lui semblent impossibles à concilier, a-t-il dit. Le programme de Balarama Holness prévoyait que Montréal devienne une ville bilingue, tandis que Marc-Antoine Desjardins faisait de la défense du français un engagement fort.

Lors de l’annonce de l’alliance entre les deux partis, jeudi, M. Holness a semblé reculer sur cette question : il a mentionné qu’il n’avait pas l’intention de modifier la Charte de la Ville de Montréal, qui stipule qu’il s’agit d’une ville de langue française.

Fin des mises en candidature

La période des mises en candidatures pour l’élection municipale se terminait vendredi à 16 h 30. Mouvement Montréal présente 71 candidats sur un total de 103 postes à pourvoir, alors que le chef, Balarama Holness, en prévoyait environ 65.

« Si on avait eu une semaine de plus, on aurait eu des candidats aux 103 postes. Depuis hier, le téléphone n’arrête pas de sonner », a affirmé M. Holness, en entrevue, en fin de journée vendredi.

Il souligne vouloir miser sur ce que les deux partis ont en commun plutôt que sur leurs divergences.

« On a quelques mécontents, mais 95 % des gens sont satisfaits de la fusion. On a des candidats dans les 19 arrondissements, des gens qui ont des racines dans leur communauté. C’est très clair que nous sommes une voix crédible pour les Montréalais, » dit-il.

Ensemble Montréal, le parti de Denis Coderre, présente pour sa part des candidatures à 97 postes. Dans l’arrondissement d’Anjou, où se présentent des candidats d’un parti local, Ensemble Montréal a décidé de ne pas proposer de candidatures.

« On a une belle équipe qui va être complète. Vous vous souvenez qu’on a fait une entente avec [le maire d’]Anjou, donc ça va être une équipe complète, sauf pour Anjou », a dit Denis Coderre.

Quant à Projet Montréal, le parti de la mairesse Valérie Plante, il présente des candidats à tous les postes, dans tous les arrondissements.

Le parti Action Montréal, dirigé par Gilbert Thibodeau, compte 20 candidats.

Six candidats indépendants briguent aussi le poste de maire de Montréal.

Avec Philippe Teisceira-Lessard, La Presse