Holness et Desjardins s'unissent pour la mairie de Montréal

Deux candidats à la mairie de Montréal, Balarama Holness, du parti Mouvement Montréal, et Marc-Antoine Desjardins, de Ralliement pour Montréal, viennent d’annoncer leur association.

Isabelle Ducas La Presse

Ils affirment vouloir « offrir aux Montréalais une troisième option réelle et viable aux élections municipales de 2021 », d’après un communiqué diffusé jeudi matin.

« Cette décision illustre le pouvoir de combler les fossés, de réconcilier les différences et de maintenir l’esprit de collaboration, de communauté et d’acceptation qui caractérise Montréal. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Marc-Antoine Desjardins

Les deux candidats tiennent une conférence de presse jeudi matin à 10 h devant l’hôtel de ville.

Un sondage publié par Le Devoir la semaine dernière donnait à Balarama Holness 8 % des voix dans la course à la mairie de Montréal, tandis que Marc-Antoine Desjardins obtenait 5 %. Les deux meneurs, Valérie Plante, cheffe de Projet Montréal, et Denis Coderre, d’Ensemble Montréal, obtenaient respectivement 36 % et 37 % des voix.

Plus de détails à venir.