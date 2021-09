Denis Coderre veut mettre fin aux périodes « tumultueuses » qu’ont selon lui vécues les Montréalais en matière de déneigement ces dernières années. Il promet aussi de réinjecter les 100 millions coupés par la Ville pour l’entretien des rues locales.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Les gens sont pris à la gorge dans les arrondissements parce qu’ils n’ont pas les fonds afférents. Il faut avoir une stratégie locale », a plaidé le candidat à la mairie lors d’un point de presse jeudi, près du Bassin Peel. Il faisait ainsi référence aux investissements pour le pavage et la reconstruction des rues, qui sont passés de 258 millions en 2018 à 104 millions en 2020 sous l’administration Plante.

Si l’ancien maire reconnaît avoir « fait des erreurs » lorsqu’il était au pouvoir, il promet cette fois d’avoir un plan clair pour déneiger les rues et les trottoirs. « Plusieurs usagers vulnérables, dont les piétons, n’arrivaient pas à se déplacer en temps de tempête », a dit la candidate à la mairie de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Lyne Laperrière, à ses côtés.

M. Coderre doublerait les sommes consacrées au programme de déneigement pour les personnes à mobilité réduite, ferait du dégagement des trottoirs « une priorité » et s’attaquerait au bruit des camions qui reculent en pleine nuit dans les quartiers résidentiels. « On va trouver une autre façon. Il existe les criquets. J’aimerais mieux entendre ces criquets qu’un son strident », a-t-il soulevé, en disant vouloir faire des « tests sonores » pour trouver un juste milieu « sécuritaire ».

À ses côtés, le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, a aussi promis que l’administration Coderre offrira la possibilité de payer les taxes foncières en 12 versements mensuels, « sans intérêts et sans pénalités ». Les Montréalais de 65 ans et plus gagnant moins de 50 000 $ pourront aussi reporter le paiement de l’augmentation annuelle des taxes foncières pour « le premier million de valeur de la résidence ». « On va aussi rétablir le calculateur en ligne pour les portions non résidentielles de la taxe foncière pour les immeubles mixtes », a noté M. DeSousa, ce qui permettra selon lui « d’éviter des chicanes » inutiles.

Ensemble Montréal veut enfin mettre sur pied une politique « pas de mauvaise porte », pour mettre fin aux « délais déraisonnables » pour l’obtention d’une réponse à travers les services municipaux, dont le 311.

« Marcher et mâcher la gomme »

Plus tôt, jeudi, La Presse révélait que CDPQ Infra a conclu au moins 40 ententes de confidentialité avec des villes, des organismes publics et même des ministres fédéraux depuis 2015 dans le dossier du REM. La pratique ne vise aucunement à museler les critiques du projet, selon la Caisse, mais certains experts conservent plusieurs réserves.

« On peut marcher et mâcher la gomme en même temps », a réagi M. DeSousa jeudi à ce sujet, en réitérant que « l’équilibre » entre protection des informations confidentielles et transparence du public est possible.

« J’ai vécu les ententes de confidentialité depuis 2016. Je reconnais la valeur ajoutée pour la protection des valeurs commerciales, mais ça ne m’a jamais empêché de défendre les intérêts citoyens. Cet équilibre, on est capables de le faire », a-t-il aussi jugé.

« S’il faut en faire plus, on n’aura pas une administration de salle d’attente. On va travailler en collaboration, pas juste de faire des esclandres et d’avoir l’impression qu’on est dans la salle d’attente, sauf pour le photo-op », a quant à lui indiqué M. Coderre, dans une attaque directe contre l’administration Plante. « Il faut que le processus soit respecté, mais à date, je vous dirais qu’il l’est », a-t-il conclu.