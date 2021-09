Grand Montréal

Élections municipales

Coderre veut une ville plus propre

Denis Coderre veut rendre Montréal plus propre. S’il est élu, le candidat à la mairie de Montréal et chef d’Ensemble Montréal promet de bonifier le nombre de poubelles et de cendriers publics, éliminer les dépôts sauvages et les graffitis dans les heures suivant leur signalement et adopter un plan pour contrôler la présence des rats dans la métropole.