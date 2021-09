« Aujourd’hui, on se promène et on voit des détritus partout », a déploré Denis Coderre.

Denis Coderre veut rendre Montréal plus propre. S’il est élu, le candidat à la mairie de Montréal et chef d’Ensemble Montréal promet de bonifier le nombre de poubelles et de cendriers publics, éliminer les dépôts sauvages et les graffitis dans les heures suivant leur signalement et adopter un plan pour contrôler la présence des rats dans la métropole.

Alice Girard-Bossé La Presse

« Aujourd’hui, on se promène et on voit des détritus partout », a déploré Denis Coderre.

« Pour remédier à ce laisser-aller, nous voulons créer un fonds qui viendra soutenir les arrondissements dans leur mission de propreté », a renchéri Emilia Tamko, candidate au poste de conseillère de la Ville dans le district de Maisonneuve-Longue-Pointe.

Ce fonds permettra entre autres de bonifier le nombre de poubelles fermées dans l’ensemble des parcs et des artères principales, ainsi que d’augmenter le rythme des collectes dans les parcs durant la période estivale.

L’équipe d’Ensemble Montréal souhaite augmenter la fréquence des brigades de propreté dans l’ensemble des 19 arrondissements et le nombre de cendriers publics pour diminuer le nombre de mégots jetés au sol.

L’équipe créera également un système de ramassage des encombrants sur demande, en s’inspirant du modèle déjà en place à Paris. « On appelle 311 et après, la Ville s’adapte aux besoins des citoyens », a indiqué Daniel Vaudrin, candidat au poste de conseiller de la Ville dans le district de Sainte-Marie.

Coderre souhaite aussi retirer les dépôts sauvages moins de 48 heures après leur repérage et effacer dans un délai de 24 heures les graffitis à caractère haineux.

Enfin, il adoptera un plan pour contrôler la présence des rats à Montréal. Les chantiers contribuent à la prolifération de ces rongeurs, a indiqué M. Coderre. Ensemble Montréal mettra en place une procédure de dératisation systématique pendant la durée complète des travaux impliquant l’ouverture du système d’égouts.

Une campagne sera également déployée afin de sensibiliser les Montréalais aux règles d’hygiène dans les lieux publics et les encourager à déclarer toute présence de rats à la Ville afin de mieux documenter la problématique.