Le maire de l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, un allié de Valérie Plante, vient d’être exonéré par la Commission municipale du Québec (CMQ).

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

L’organisme, le comité de discipline des élus municipaux, a jugé que Normand Marinacci ne s’était pas ingéré illégalement dans les responsabilités de ses fonctionnaires.

En 2019, M. Marinacci a participé à des rencontres avec un cadre de l’arrondissement à qui le contrôleur de la Ville reprochait une utilisation abusive de son véhicule de fonction, ainsi que des absences répétées sur ses heures de travail.

Le directeur de l’arrondissement voulait congédier ce cadre, alors que M. Marinacci voulait le réprimander, selon la décision de la CMQ. L’individu n’a pas été congédié.

« La preuve ne permet pas de conclure que monsieur Marinacci a commis le manquement qui lui est reproché », a tranché la CMQ. Le tribunal a déterminé que le maire d’arrondissement n’était pas guidé par son intérêt personnel dans ses actions.

En après-midi, la mairesse Valérie Plante s’est réjouie de cette décision. M. Marinacci veut être réélu comme maire de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève sous la bannière de Projet Montréal en novembre prochain.

« On est satisfaits et on va aller de l’avant », a dit la mairesse