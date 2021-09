Les mairesses de Montréal et de Montréal-Nord ont inauguré un nouveau centre aquatique dans l’arrondissement, mercredi, en attendant un éventuel centre sportif.

Philippe Teisceira-Lessard La Presse

La piscine de l’École secondaire Henri-Bourassa a été rénovée de fond en comble et dotée d’une nouvelle entrée indépendante, ouverte au public. Une pataugeoire et des jeux d’eau, eux aussi accessibles, ont été ajoutés.

C’est un partenariat avec le Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île qui a permis à Montréal-Nord de se doter d’une piscine publique sans nouvelle construction.

« Mon équipe et moi travaillons sans relâche pour combler le déficit d’installations, a affirmé la mairesse d’arrondissement Christine Black. Et comme vous le savez, le but ultime c’est de créer un centre sportif. »

La mairesse de Montréal a elle aussi participé à l’inauguration.

« C’est une très belle réussite », a dit Valérie Plante. « Il va y en avoir d’autres des projets comme celui-là. C’est une volonté de la Ville de Montréal d’investir. […] Pourquoi pas venir maximiser nos installations ? »

Mme Plante a souligné que le projet de centre sportif de Montréal-Nord était présentement en évaluation par des fonctionnaires. Il s’agirait d’une dépense de plus de 150 millions de dollars.