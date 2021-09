Plusieurs entraves routières compliqueront les déplacements des automobilistes cette fin de semaine, notamment sur l’autoroute 30 et sur l’autoroute 10, prévient Mobilité Montréal. Les conducteurs sont invités à prévoir leurs itinéraires.

Coralie Laplante La Presse

L’autoroute 30 sera complètement fermée entre la sortie 67 et l’autoroute 10, de 21 h vendredi à 5 h mardi. Les automobilistes pourront effectuer un détour au moyen de la voie de desserte.

Par défaut, l’entrée des boulevards Matte et de Rome seront fermées, de même que la bretelle menant de l’autoroute 10 est à l’autoroute 30 est.

À Brossard et Longueuil, l’autoroute 30 sera complètement fermée en direction est, et la circulation s’effectuera à contresens en direction ouest, à la hauteur de Grande-Allée, de 21 h vendredi à 5 h mardi.

PHOTO HAND-OUT, MINISTÈRE DES TRANSPORTS A30 est entre sortie 67 et Grande Allée, fin de semaine du 3 septembre

De 20 h vendredi à 5 h lundi, à Boucherville et à Saint-Bruno-de-Montarville, l’autoroute 30 ouest sera inaccessible, et la circulation s’effectuera à contresens sur la chaussée est, dans le secteur du boulevard de Montarville, entre les kilomètres 82 et 79.

PHOTO HAND-OUT, MINISTÈRE DES TRANSPORTS Contresens A30, secteur boulevard de Montarville, fin de semaine du 3 septembre

En ce qui concerne l’échangeur Saint-Pierre, de 23 h 59 vendredi à 5 h lundi, la bretelle en provenance de l’autoroute 20 ouest jusqu’à la route 138 ouest, et au pont Honoré-Mercier, sera fermée. Une voie sur deux sera aussi barrée dans la bretelle menant de l’autoroute 20 est à la route 138 ouest.

PHOTO HAND-OUT, MINISTÈRE DES TRANSPORTS Échangeur Saint-Pierre (A20 / R138), fin de semaine du 3 septembre

L’autoroute Bonaventure sera fermée dans les deux directions entre la rue Wellington et le pont Victoria, de 23 h vendredi à 8 h samedi. Puis, deux voies sur trois seront barrées dans ce même tronçon de 8 h samedi à 5 h lundi.

Il est à noter qu’à la fin du pont Samuel-De Champlain deux voies seront entièrement disponibles, en incluant celle réservée aux autobus, de 4 h samedi à midi la même journée.

PHOTO HAND-OUT, MINISTÈRE DES TRANSPORTS Pont Samuel-De Champlain, 4 septembre

L’entrée du boulevard des Sources sud pour accéder à autoroute 20 est, à Pointe-Claire et à Dorval, sera inaccessible de 22 h vendredi à 22 h samedi.

PHOTO HAND-OUT, MINISTÈRE DES TRANSPORTS Boulevard des Sources / A20 est, 3 et 4 septembre

À Montréal, l’intersection des rues Saint-Antoine Est et Gosford sera barrée de 22 h vendredi à 5 h lundi.