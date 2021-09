Après avoir annoncé l’ajout de policiers pour combattre la montée de la violence par armes à feu dans les rues de la métropole, il y a quelques jours, la Ville de Montréal veut mobiliser les organismes communautaires qui font de la prévention à cet égard.

Isabelle Ducas La Presse

Mercredi, la mairesse Valérie Plante a annoncé une somme supplémentaire de 2,6 millions, pour 2022, pour permettre à ces organismes d’améliorer leurs interventions auprès des jeunes et dans la rue.

Depuis 2020, la Ville de Montréal investissait 1 million par année dans le Programme de prévention de la violence commise et subie chez les jeunes. Cette année, ces investissements ont été bonifiés à 2,4 millions afin de faire face à l’urgence de la situation dans le secteur du nord-est de Montréal. En 2022, le budget du Service de la diversité et de l’inclusion sociale pour différents programmes destinés à la prévention de la violence auprès des jeunes et à la sécurité urbaine passera à 5 millions.

« Notre administration croit profondément que la lutte contre le crime organisé et la prévention de la criminalité doivent marcher main dans la main, que l’une ne va pas sans l’autre », a souligné Mme Plante en conférence de presse.

Les organismes communautaires de différents secteurs sont incités à déposer leurs projets, a expliqué la mairesse. Il pourrait s’agir par exemple de porte-à-porte dans certains quartiers, d’activités dans les écoles ou dans la rue, ou encore d’embauches d’intervenants, a-t-elle poursuivi, « pour améliorer le sentiment d’appartenance, et donc le sentiment de sécurité ».

« Les organismes communautaires sont incontournables dans la lutte contre la violence et la prévention auprès des jeunes, a-t-elle ajouté. Ils connaissent les besoins des populations qu’ils desservent et interviennent directement auprès des jeunes qui sont à risque de tomber dans la criminalité. »

« Annonce tardive »

L’opposition officielle à l’hôtel de ville, le parti Ensemble Montréal, a déploré cette annonce « tardive » de l’administration Plante, alors que l’été a été marqué par une hausse fulgurante des actes de violence à Montréal.

« L’objectif de la prévention, c’est d’agir avant et non une fois que le mal est fait », ont souligné, dans une déclaration envoyée par courriel, Abdelhaq Sari, porte-parole de l’opposition en matière de Sécurité publique, et Benoit Langevin, porte-parole en matière de jeunesse et d’itinérance.

« Nous avions talonné l’administration Plante, au printemps dernier, pour qu’elle augmente le financement des organismes sur le terrain afin de prévenir exactement ce que l’on vit actuellement. Nous sommes heureux que finalement, la mairesse reconnaisse l’apport du milieu communautaire. Il est toutefois absurde que les sommes ne soient versées qu’en 2022, considérant l’urgence de la situation », ont-ils dénoncé.