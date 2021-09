La Ville de Montréal a démantelé mercredi un camp où des sans-abri s’étaient installés sur un terrain vague situé à proximité d’un magasin Walmart dans l’arrondissement de Montréal-Nord.

L’opération a été dénoncée par des groupes communautaires de Montréal-Nord, qui rappellent le « manque de ressources » et la « crise du logement » auxquelles sont confrontées ces personnes itinérantes.

L’arrondissement signale que le démantèlement était rendu nécessaire puisque « l’approche préconisée jusqu’ici de la tolérance n’a pas réellement débouché sur des accompagnements vers les sites d’hébergement disponibles dans le réseau ».

« C’est un geste responsable que nous avons fait ce matin », affirme la mairesse de l’arrondissement, Christine Black, qui précise que le campement n’était pas sécuritaire.

« J’y suis allée la semaine dernière et ça sentait le plastique brûlé », évoque-t-elle, tout en rappelant que les installations n’étaient pas sécuritaires.

La mairesse précise que le phénomène de l’itinérance est pris au sérieux et que l’arrondissement travaille de concert avec des organismes communautaires sur le terrain.

C’est le deuxième été d’affilée où un campement est érigé à cet endroit. Ces personnes s’y installent « à défaut de ressources pouvant les accueillir et les aider dans le quartier », plaident les organismes communautaires.

« Ces personnes doivent faire face quotidiennement à la stigmatisation et au profilage social, combinés à une crise du logement qui complexifie les réalités et trop peu de ressource pour les aider dans leur arrondissement. Un démantèlement vient court-circuiter leurs démarches entamées, un réseau de solidarité et fragilise les liens créés avec les intervenants qui les accompagnent », a indiqué Benjamin Rochon, coordonnateur de RAP-Jeunesse, par voie de communiqué.

Le campement abritait cinq tentes et sept personnes en situation d’itinérance.