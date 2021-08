La mairesse de Montréal Valérie Plante a annoncé dimanche un investissement supplémentaire de 5,5 millions destinés à la police de Montréal, alors que de nombreuses fusillades sont rapportées sur le territoire.

Mayssa Ferah La Presse

En tout, 42 policiers et civils se joindront au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en renfort aux équipes d’enquête et de lutte contre les gangs de rue.

« Depuis le début de l’année, nous avons intensifié notre soutien envers le SPVM et nous allons continuer en ce sens afin d’enrayer cette violence le plus rapidement possible. Ma priorité numéro un est de maintenir le statut sécuritaire de notre métropole » a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Valérie Plante et Sylvain Caron, directeur du SPVM

L’unité ÉCLIPSE embauchera 28 nouvelles ressources qui travailleront principalement sur la cueillette de renseignements sur les groupes criminalisés.

Le montant permettra l’ajout de 14 ressources au total, pour venir en renfort et pour soutenir les équipes d’enquête du SPVM.

« Ce renfort d’effectifs additionnels nous permettra de bonifier nos interventions à deux niveaux : la présence policière active en uniforme et le soutien spécialisé en enquêtes criminelles », a ajouté Sylvain Caron, directeur du Service de police de Montréal.

D’autres détails à venir.