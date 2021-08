Le candidat à la mairie de Montréal, Denis Coderre, considère que la Ville de Montréal « s’en va dans la mauvaise direction » en matière de sécurité publique, affirme-t-il dans une lettre obtenue par La Presse jeudi.

Coralie Laplante La Presse

M. Coderre blâme la mairesse de Montréal, Valérie Plante, de demander l’intervention de Québec et Ottawa dans la gestion des armes à feu sans agir suffisamment dans le dossier, et de vouloir définancer le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

« La mairesse actuelle soutient encore la candidature de M. Will Prosper, l’un des plus ardents contestataires du travail des policiers à Montréal et même si elle s’en défend, il est un véritable promoteur du définancement et désarmement de Projet Montréal. Ils ont choisi leur base militante plutôt que la sécurité des gens », soutient Denis Coderre.

Valérie Plante a défendu les actions de son administration jeudi, le lendemain que le président de la Fraternité des policiers et policières, Yves Francœur, l’ait blâmée de manquer de leadership par rapport à la sécurité publique.

« Si nos effectifs policiers n’ont pas la confiance de l’administration municipale, les conséquences pourraient être désastreuses. On s’en va dans la mauvaise direction », réagit Denis Coderre dans sa lettre.

Le candidat considère que des escouades policières « mixtes, agiles et où l’information est échangée en continu » devraient être instaurées. Ces formations devraient être « soutenues par des travailleurs sociaux, des anthropologues, des criminologues, des organismes communautaires, pour que les interventions à court terme se traduisent par des résultats à long terme », décrit Denis Coderre.

Avec Isabelle Ducas, La Presse