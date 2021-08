La candidate à la mairie de Longueuil, Catherine Fournier, promet de freiner l’étalement urbain en protégeant 1500 hectares de forêts et boisés, soit l’équivalent du dixième du territoire de Longueuil.

Florence Morin-Martel La Presse

Cette annonce est faite dans le but d’agir pour l’environnement, explique la candidate pour Coalition Longueuil et députée indépendante sortante. « On est tous préoccupés par la crise climatique, d’autant plus avec les épisodes caniculaires qu’on vit en ce moment », précise-t-elle à La Presse.

Selon Catherine Fournier, les villes ont beaucoup de pouvoir, dont celui de protéger les espaces naturels. Dans le cadre du plan qu’elle mettra en œuvre si elle est élue, les secteurs visés seront entre autres les espaces boisés Fonrouge et Roberval. Ces milieux abritent la plus grande population au pays de rainettes faux-grillon, une espèce de grenouille menacée.

Un tel plan de préservation n’a pas vu le jour à Longueuil depuis 2005, souligne cette dernière. Avec cette promesse, elle veut « mettre à l’abri » les forêts des développements futurs. « On ne veut pas que ça change d’administration en administration », fait-elle valoir.

Combien coûterait cette promesse ? Catherine Fournier n’ose pas s’avancer sur un montant pour l’instant. « Ça va dépendre de la valeur des terrains au moment où on va mettre ça en œuvre », souligne-t-elle. En plus de viser plusieurs terrains qui appartiennent déjà à la Ville, elle compte utiliser les fonds gouvernementaux alloués à la préservation de milieux naturels.

Si la candidate désire freiner l’étalement urbain avec ce projet, elle admet que la question du logement est épineuse. La propriété doit être plus accessible, mais cela ne doit pas se faire au détriment des milieux naturels, argue-t-elle. « Oui au développement, mais pas n’importe où et pas de n’importe quelle manière », conclut-elle.

Catherine Fournier fera l’annonce officielle du plan de préservation jeudi. Sa plateforme électorale devrait sortir en octobre, en vue des élections qui se tiendront le 7 novembre prochain.

Lors des élections municipales, Jacques Létourneau se présentera à la mairie pour Action Longueuil et Jean-Marc Léveillé pour la formation politique Longueuil Citoyen. Josée Latendresse sera la candidate pour le parti Longueuil Ensemble.