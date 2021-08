Un montant de 1,2 million destiné à la police lavalloise sera injecté pour lutter contre la violence par armes à feu et les gangs de rue. La somme permettra de bonifier les effectifs et doubler ceux de l’équipe Équinoxe.

Mayssa Ferah La Presse

« On bonifie un plan d’action déjà en place pour mettre de la pression sur les criminels. », indique le directeur du Service de police de Laval (SPL), Pierre Brochet, en point de presse.

On prévoit l’ajout de spécialistes dont un analyste, un agent de renseignement sur le terrain, un sergent et six agents doubles. La somme permettra aussi de se doter de deux enquêteurs supplémentaires.

« Il y a une culture d’armes à feu qui se développe. On arrête des jeunes de 17 ans avec des armes à feu sur eux. Ils vont beaucoup se challenger sur les réseaux sociaux », s’est alarmé le chef de police.

Il implore Ottawa de changer son fusil d’épaule au sujet du projet de loi C-21. « On ne doit pas tout imputer aux municipalités, il faut une vision globale. »

Cette annonce survient après plusieurs évènements impliquant des armes à feu survenus sur le territoire lavallois. On compte six fusillades – dont un meurtre – la semaine dernière, toutes en lien avec des individus criminalisés.

Depuis le début de l’année, le SPL a saisi 33 armes à feu sur son territoire, dont huit dans la dernière semaine seulement. Ce bilan des saisis dépasse déjà celui de 2020. « Une culture d’armes à feu s’est implantée », estime M. Brochet, qui est également* *.

La clé du succès : la cueillette de renseignement. « C’est le nerf de la guerre », poursuit le directeur du SPL.

Au total, 28 évènements liés aux armes à feu sont survenus sur le territoire lavallois en 2021. Parmi ceux-ci, six tentatives de meurtre. « Parfois, il s’agit aussi de coups de feu sur des maisons, des voitures. On localise seulement les douilles, on se retrouve avec des dossiers sans plaignant. C’est un enjeu », détaille le maire suppléant.

Dans les opérations de lutte contre le trafic d’armes, les services de police peuvent difficilement se passer de l’expertise de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). « Je ne sais pas où ils sont rendus dans les discussions. Ce que je comprenais c’est que la GRC avait démontré de l’intérêt à embarquer. C’est sûr que la GRC c’est un joueur important au Québec concernant le crime organisé. »

Entre les conflits personnels et les provocations récurrentes sur les réseaux sociaux entre membres de différents gangs s’est glissé un sentiment d’impunité. « Il y a des personnes avec des armes à feu qui s’affichent sur les réseaux sociaux. C’est assez incroyable. Le prestige et le pouvoir deviennent plus importants que le risque de se faire arrêter », explique M. Brochet.