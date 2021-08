« Je refuse de dire que Will Prosper, ce n’est que cette erreur-là. Ça s’est passé il y a 22 ans. »

Suzanne Colpron La Presse

Ainsi a réagi jeudi la mairesse de Montréal, Valérie Plante, à la nouvelle publiée dans le Journal de Montréal selon laquelle son candidat à la mairie de Montréal-Nord avait été contraint de démissionner de la GRC, à l’âge de 27 ans, parce qu’il était soupçonné d’avoir fourni des informations sensibles à des membres de gang de rue qui faisaient l’objet d’une enquête pour meurtre.

Will Prosper va donc rester candidat pour Projet Montréal.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Valérie Plante

« Will Prosper a définitivement commis une erreur il y a 22 ans. Il a admis cette erreur-là. Il a perdu son emploi. En même temps, c’est important de noter qu’il n’y a pas eu de poursuites judiciaires, aucun casier non plus. Alors, pour moi, la candidature ne se limite pas à ce qui s’est passé il y a 22 ans. Je ne veux pas le minimiser, mais je pense que quand on regarde tout le travail, son implication, la capacité qu’il a de mobiliser, à donner de l’espoir au monde, c’est important, ça aussi », a ajouté la mairesse, en marge d’une conférence de presse sur l’interdiction de la vente de pesticides sur le territoire de Montréal.

Mme Plante a réitéré sa confiance envers son candidat qui, a-t-elle confié, lui a offert jeudi matin de retirer sa candidature.

Plus tôt, sur Twitter, Christine Black, mairesse de Montréal-Nord, avait demandé à la mairesse Plante d’évincer M. Prosper de son équipe. Un message qui a été partagé par l’aspirant maire Denis Coderre.

« Valérie Plante n’est pas l’homme de la situation. Tant qu’elle sera mairesse, les Montréalais ne seront pas en sécurité, a écrit Mme Black. En pleine crise des fusillades elle nomme un candidat exclu de la GRC à cause de liens avec des gangs de rue. Elle doit retirer Will Prosper. »