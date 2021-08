Robert Samoszewski est actuellement conseiller d’arrondissement dans L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et membre de Projet Montréal.

Mouvement Montréal annoncera demain la candidature de Robert Samoszewski au sein de son équipe pour les prochaines élections municipales, a appris La Presse. M. Samoszewski est actuellement conseiller d’arrondissement dans L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et membre de Projet Montréal.

Alice Girard-Bossé La Presse

« Je suis très content et j’accueille sa candidature avec Mouvement Montréal avec enthousiasme », a déclaré le chef du parti, Balarama Holness. Samoszewski souhaite désormais lancer sa campagne pour le poste de conseiller d’arrondissement dans le district Jacques-Bizard de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève.

Samoszewski s’est démarqué, notamment lors des inondations de 2017 et 2019, où il a su collaborer avec tous les niveaux de gouvernement et les intervenants communautaires, a affirmé M. Holness. « C’était important pour nous d’avoir un élu avec de l’expérience et qui soit à l’avant-plan de la crise climatique », a-t-il dit.

De son côté, Samoszewski a mentionné avoir hâte de travailler avec un parti « inclusif » qui est « réceptif aux besoins et aux réalités des Montréalais ».

Mouvement Montréal, est un nouveau parti politique municipal. Son chef, Balarama Holness, est un ancien joueur des Alouettes de Montréal et candidat défait aux élections municipales de 2017 dans Montréal-Nord sous la bannière de Projet Montréal. Il est également diplômé en droit à l’Université McGill.

En conférence de presse à la fin du mois de mai dernier, M. Holness avait dit vouloir apporter « du sang neuf, de nouvelles idées » en politique municipale, avec une équipe de candidats issus de la diversité.

Jusqu’à maintenant, Mouvement Montréal a recruté 25 candidats pour les élections municipales du 7 novembre prochain.