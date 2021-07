Le candidat à la mairie de Montréal Jean-François Cloutier se rallie au parti Ralliement pour Montréal et à son chef, Marc-Antoine Desjardins, en espérant « consolider une troisième voie crédible » pour les résidants en vue des élections municipales du 7 novembre.

Isabelle Ducas La Presse

« Nous partageons les mêmes valeurs, la même ouverture d’esprit et le même réalisme », a expliqué Jean-François Cloutier, qui avait fondé le parti Équité Montréal.

Lors d’une conférence de presse, tenue lundi au parc Frédéric-Back, Marc-Antoine Desjardins a aussi présenté six candidats de son équipe : Jean-Pierre Boivin, professeur d’éducation physique, dans l’arrondissement de Verdun ; Robert Constantin, architecte, dans Rosemont ; Daphney Célestin, infirmière et propriétaire de résidence pour personnes âgées, dans Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ; Sylvain Medzalabenleth, qui travaille en télécommunications, dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve ; Jean-Philippe Martin, spécialiste en cybersécurité, dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve également ; et Nawal Bekhechi, dans Villery–Saint-Michel–Parc-Extension, qui a été directrice de cabinet de l’ancienne mairesse de cet arrondissement, Anie Samson.

L’aspirant maire affirme qu’il présentera des candidats à tous les postes, dans tous les arrondissements, mais qu’il pourrait nouer des alliances avec des partis locaux dans certains arrondissements.

Il a d’ailleurs l’intention d’accorder plus de pouvoirs aux arrondissements montréalais en leur donnant une place au comité exécutif, pour améliorer la communication entre la ville-centre et les différents quartiers, dit-il.

Faire payer l’accès au mont Royal

Révision du concept du plus bas soumissionnaire, instauration d’une taxe sur l’investissement étranger comme protection contre la spéculation immobilière, subvention de 500 $ pour l’achat d’un vélo, implantation de carrefours giratoires, création de lignes de tram-bus électriques, création de parcs linéaires et de murs verts sur les viaducs et les édifices municipaux, réouverture de la piste de ski alpin du mont Royal, concerts et spectacles estivaux dans chaque arrondissement, modernisation des bibliothèques, système de mentorat interculturel pour rapprocher les gens, location d’équipements municipaux à la population : voici quelques-uns des éléments que l’on retrouve dans le programme politique d’une trentaine de pages du parti.

Parmi ces propositions, Marc-Antoine Desjardins suggère aussi un péage pour les automobilistes désirant avoir accès au mont Royal, et d’en limiter l’accès aux véhicules électriques seulement, y compris les autobus.

L’idée, c’est de déplacer la tarification : au lieu de la mettre au stationnement, on la mettrait à l’entrée. Les gens qui veulent transiter par le mont Royal devraient donc faire une contribution. Marc-Antoine Desjardins, candidat à la mairie de Montréal

Les sommes recueillies serviraient à la mise en place d’un fonds vert, voué à la préservation de la montagne, qui souffre actuellement d’un important déficit d’entretien, selon M. Desjardins.