« Merci CH ! » La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a félicité le Canadien de Montréal pour sa performance lors des séries par une fresque éphémère au pied du mont Royal.

Léa Carrier La Presse

« Le Canadien a suscité plein de belles émotions. Tout le monde est fier d’eux et j’avais le goût de mettre mes bras au service de la fresque », a déclaré Mme Plante, samedi avant-midi. Rouleau à la main et chandail tricolore sur le dos, elle a travaillé sur le « H » de l’imposant « Merci CH ! », inscrit à même l’herbe du mont Royal.

Au lendemain de la défaite du Canadien, mercredi dernier, la Ville a fait appel à l’association artistique « MU » – les mains derrière la murale en hommage à Leonard Cohen – afin de remercier le Tricolore pour ces dernières semaines inoubliables. « Beaucoup de gens se demandaient comment on pouvait les célébrer [malgré la défaite]. Évidemment, une parade ce n’était pas possible. D’abord parce que ce n’est pas dans les pratiques et en raison des mesures sanitaires […] On a pensé à ce concept-là. Une fresque éphémère sur notre beau mont Royal », a expliqué la mairesse.

L’œuvre, faite à base d’eau, sera rasée par la prochaine tonte de gazon, d’ici quelques jours. En attendant, la Ville invite les Montréalais à venir l’admirer et qui sait, pique-niquer sur ses lettres géantes.

« À travers tout ça, on a vu une équipe qui était toujours plus forte, plus solidaire et qui travaillait très fort. J’ai trouvé qu’elle a été un beau miroir de la population montréalaise et québécoise au grand complet », a ajouté Mme Plante.

Au troisième affrontement contre le Lightning de Tampa Bay, la Ville de Montréal avait mis sur pied des diffusions publiques officielles à la place des Festivals et à l’esplanade du Parc Olympique. Jusqu’à 8000 partisans du Tricolore s’y étaient rassemblés.