Titres de transport OPUS annuels

Les paiements automatiques suspendus jusqu’en décembre

C’est une nouvelle organisation du travail qui se mettra en place à partir de septembre prochain dans un possible monde post-pandémique. Le télétravail s’est installé et a été validé, des employeurs vont opter pour des formules hybrides bureau-maison, d’autres vont rappeler tout le monde au bureau. On sait ça, mais cela mis à part, chacun dans sa cuisine ou dans son bureau vitré de Place Ville Marie, on ne sait pas trop comment ça va marcher. Est-ce qu’on a encore besoin d’un titre de transports en commun toute l’année, par exemple ?